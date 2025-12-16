鉅亨網編譯段智恆 2025-12-16 20:00

根據英國《金融時報》(FT) 報導，美國已暫停與英國就「科技繁榮協議」(Technology Prosperity Deal) 展開的談判，主因華府官員對協議推進速度感到不滿。該協議原於今年 9 月、美國總統川普訪問英國期間對外宣布，原本被視為深化雙邊科技合作的重要框架。

進展不如預期！傳美國暫停英國科技協議談判(圖：REUTERS/TPG)

報導引述不具名英國官員指出，美方已於上周暫停相關磋商。這項協議旨在推動美英兩國在人工智慧 (AI)、核融合與量子運算等前沿科技領域的合作。川普當時表示，該協議將確保美英「並肩引領下一波重大科技革命」。英國首相施凱爾(Keir Starmer) 也形容，這是美英關係的「世代性轉變」，有助於帶動全國成長、安全與就業機會。

針對相關報導，英國政府發言人回應指出，美英特殊關係依然穩固，英方仍致力確保科技繁榮協議能為兩國人民帶來實質機會。美國商務部則尚未就此置評。

根據先前說明，該協議將建立多項結合人工智慧的研究計畫，涵蓋生物科技、癌症與罕見疾病精準醫療，以及融合能源等雙方共同優先領域。相關安排也與英國近期加速布局 AI 基礎建設的政策方向一致。