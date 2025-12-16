英特爾發表IT資料中心策略白皮書 過去15年節省114億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-16 19:16

英特爾 (INTC-US) 今 (16) 日發表 IT 資料中心策略白皮書，指出公司透過資料中心架構升級、伺服器創新、儲存與網路最佳化及智慧化營運等方式，英特爾 IT 在 2010 至 2024 年間累計達到超過 114.1 億美元的成本節省成效。

英特爾示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

英特爾 IT 以如同工廠運作的模式來管理資料中心服務，透過嚴謹且有紀律的方式推動變革，並導入突破性的技術、解決方案與流程。這使我們能夠在最佳化滿足英特爾業務需求的同時，也為內部客戶提供高效的資料中心基礎架構能力與創新的企業服務。

英特爾資料中心在過去 10 多年中，必須因應每年約 30% 的運算需求成長、約 34% 的儲存需求成長、約 30% 的網路需求成長等挑戰。在此情況下，同時必須確保服務不中斷、成本下降、能效提高，並為企業提供更快的設計與製造速度。為此，英特爾建立了跨伺服器、儲存、網路、機房與營運流程的整體資料中心策略。

為因應相關挑戰，英特爾透過採用解構式伺服器模組化更新設計，相較於整機汰換，成本節省 44%，並透過流程轉型，實現 1 天完成部署新實體伺服器，同時藉由優化國際 WAN 連線，資料傳輸速度提升 400%，強化跨據點資料交換效率，HPC 環境運算能力提升 631 倍，同時使影響品質的問題減少 322 倍，大幅提升可靠度。

英特爾推出最佳可實現模型 MOR (Model Of Record)，透過此模型可以看出整體方向，進而選擇最高 ROI 進行投資以及尋求應用突破性技術。優化目標以逐漸邁向 MOR 最佳可實現模型，定義三個關鍵 KPI，包括到位的服務品質 QoS/SLA、單位成本 (每年減少 10% 為目標)、資源利用率 (目標為 80% 以上的利用率)。

英特爾 IT 所帶來的各項改善成果，源自五大核心策略，包括導入突破性伺服器架構、多層儲存策略、提升資料中心設施效率、強化網路效能，以及提升營運效率。

展望未來，英特爾將依循最佳可達模型，推動以下核心策略方案，包括導入突破性伺服器架構，部署超高密度、電力最佳化的解構式伺服器節點，在滿足運算需求的同時，降低資料中心空間佔用與整體用電量。

第二採用標準化儲存架構，以產業標準硬體與軟體建置橫向與縱向擴充 (Scale-out / Scale-up) 儲存系統，快速導入最新儲存設備以提升整體吞吐效能。透過策略性規劃及儲存保護技術，同時提供備份與災難復原服務，並有效降低備援成本。此外，強化自動化管理能力，實現效能與容量的全自主調控。

第三是提升設施效率：在特定資料中心導入提高環境作業溫度設定，善用新世代設備的運作規格，進而降低冷卻需求並減少能源消耗。

第四為推進網路效率：持續將 LAN 利用率推升至 75%，並深化軟體定義網路 (SDN) 的應用，以支援高彈性、超高密度的資料中心設計。同時，在具成本效益與適用條件下，持續推動 100 GbE 與 400 GbE 的導入，並搭配 Intel Silicon Photonics 光通訊技術，以滿足未來龐大的網路頻寬需求。