2025-12-16

根據外媒周二 (16 日) 報導，美國總統川普 10 月出訪東南亞期間，分別與馬來西亞與泰國達成即日協議，深化在關鍵礦物與稀土領域的合作，凸顯華府加速推動供應鏈去中國化的戰略方向。

稀土戰誰占上風？分析：中國仍握有結構性優勢(圖：REUTERS/TPG)

白宮表示，川普與馬來西亞首相安華同意擴大在關鍵礦物與稀土供應鏈建設與安全方面的合作；與此同時，美國也將與泰國「強化在關鍵礦物供應鏈發展與擴張上的合作」，涵蓋勘探、開採與加工等環節。

分析指出，這類接連達成的協議，反映出資源豐富國家已成為美中稀土競逐的核心戰場。不過，多名學者認為，北京目前仍佔有優勢，原因在於中國已在東南亞、非洲與拉丁美洲深耕數十年，並以較少政治條件的投資方式，建立長期合作關係。部分國家也將中國視為「真正動手建設」的夥伴。

中國在稀土領域的主導地位具有結構性特徵。中國開採約全球 70% 的稀土，並掌控約 90% 的全球加工產能，意味著即便稀土礦產於其他國家開採，最終仍多數需送往中國進行精煉。雪梨科技大學學者 Marina Zhang 指出，這種長期布局讓北京在下游加工環節具備「壓倒性領先」。

IE 商學院教授 Enrique Dans 則指出，中國已掌握從分離到磁材製造等關鍵「瓶頸環節」，得以在資源國家鎖定長期供應與合資安排。相較之下，美國的合作模式往往附帶合規與政治條件，資金到位速度較慢，部分政府因此更傾向選擇能快速帶來建設與就業的中國。

清華大學學者 Sun Chenghao 也指出，中國結合基礎建設、貿易與礦產合作的模式，在全球南方塑造較為正面的形象；相對而言，美國則愈來愈被視為立場強硬的一方。他認為，儘管美國仍具影響力，但在稀土領域，中國依舊保有相對優勢，特別是在新興資源國家。