2025-12-16

根據《彭博》周二 (16 日) 報導，歐元區民間企業活動 12 月成長力道低於市場預期，主因德國工業部門表現意外惡化，抵銷法國製造業回溫的正面效果。市場人士認為，整體經濟仍維持擴張，但進入新年之際的不確定性升高。

標普全球 (S&P Global) 公布的歐元區 12 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值由 11 月的 52.8 滑落至 51.9，雖仍高於 50 的榮枯線，但低於分析師原先預期的持平水準。

德國製造業滑落 服務業同樣失色

德國成為本次歐元區數據中最明顯的弱點。12 月製造業活動下滑至 10 個月低點，服務業表現也未達市場預期。相較之下，法國製造業表現則出乎意料轉強，創下逾三年來最快成長。

漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 經濟學家戴拉盧比亞 (Cyrus de la Rubia) 指出，整體數據轉弱主要歸因於德國工業部門，該產業的下行壓力持續加劇。他表示，整體而言，歐元區經濟在邁入新的一年之際，前景仍顯得相當不穩定。

近年歐洲經濟在貿易動盪與地緣政治壓力下勉力維持成長。儘管第三季表現相對穩健，但經濟動能預料將在 2025 年底前有所降溫，之後才有望於新的一年逐步回升。

ECB 利率決策在即 通膨仍接近 2% 目標

這組數據也將成為歐洲央行 (ECB) 本周四 (18 日) 召開今年最後一次利率決策會議的重要參考。投資人與分析師普遍認為，目前的經濟走勢不足以促使貨幣政策方向出現變化，通膨率也仍大致維持在 2% 的目標附近。

《彭博》經濟研究指出，歐元區綜合 PMI 顯示，在美國關稅上調的背景下，歐洲經濟仍展現一定韌性，但距離強勁復甦仍有差距。這樣的環境將使 ECB 本周維持利率不變，但通膨前景可能讓明年的政策立場更加棘手。

隨著德國計畫投入數千億歐元於基礎建設與國防支出，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 日前表示，新一輪經濟預測可能對成長前景採取較為樂觀的看法。ECB 先前的預估為明年經濟成長約 1%。

此外，德國智庫 ZEW 研究所周二公布的數據顯示，德國經濟前景指數本月意外跳升至 45.8，創 7 月以來新高。ZEW 總裁瓦姆巴赫 (Achim Wambach) 指出，擴張性財政政策將為經濟注入新動能，但復甦仍然脆弱，未來仍需應對貿易衝突、地緣政治風險與投資不足等結構性問題。