鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-16 01:30

綜合外媒周一 (15 日) 報導，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，聯準會 (Fed) 上周降息後，貨幣政策已處於良好位置，有能力因應未來一年經濟與通膨走勢。他指出，隨著就業市場逐步降溫，通膨風險已有所緩解，Fed 正努力在抑制物價與避免對就業市場造成過度衝擊之間取得平衡。

威廉斯周一在出席紐澤西銀行家協會活動時表示，隨著政策調整，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已將原本「略具限制性」的貨幣政策立場，朝中性水準推進。他強調，貨幣政策在邁向 2026 年之際「處於良好位置」。

‌



降息後政策立場趨中性 就業風險升、通膨壓力緩

威廉斯表示，聯準會的首要任務仍是讓通膨回落至 2% 目標，同時避免對就業市場造成不必要的風險。他指出，近幾個月來，就業市場降溫使得對就業的下行風險上升，而通膨上行風險則有所減弱。

這是威廉斯在 12 月 10 日降息後首次公開談話。Fed 當天將基準隔夜利率下調 1 碼，目標區間降至 3.5% 至 3.75%，以因應就業市場風險升高、但通膨仍高於目標水準的情況。這也是今年第三度降息，不過該決策出現三位官員反對，其中兩位地區聯準銀行總裁主張維持利率不變，理事米蘭 (Stephen Miran) 則支持一次降息 2 碼 (50 個基點)。

威廉斯指出，就業市場「顯然正在降溫」，但這是一個持續且漸進的過程，並未出現裁員激增或快速惡化的跡象。他預期，今年失業率將小幅升至 4.5%，但在經濟成長支撐下，未來幾年失業率可望逐步回落。

看好明年成長動能 通膨料於後年回到 2%

在經濟前景方面，威廉斯對明年美國經濟成長持較為樂觀態度。他預估，2026 年經濟成長率可達 2.25%，高於 2025 年約 1.5% 的水準，主要受惠於財政政策支撐、有利的金融環境，以及人工智慧 (AI) 投資帶動。

他同時表示，關稅對物價的影響未如原先預期般顯著，目前看來主要造成一次性價格上調，並未形成持續性的通膨壓力。威廉斯指出，關稅的價格影響將在 2026 年完全反映，預估通膨率明年將降至約 2.5%，並於 2027 年回落至 2% 的政策目標。

威廉斯也提到，Fed 在上周會議中宣布進行所謂的「準備金管理資產購買」，透過購買短期美國公債，重建金融體系流動性，以確保利率政策的有效執行。Fed 強調，此舉屬於技術性操作，而非刺激措施。威廉斯表示，這是「充裕準備金架構」下的自然下一步，並預期銀行在需要資金時，將更頻繁使用 Fed 的常備回購工具 (Standing Repo Facility)。