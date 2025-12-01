真無人駕駛來了！馬斯克：特斯拉啟動無安全員Robotaxi路測

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-16 04:00

一名 X 用戶周日（14 日）拍到一輛特斯拉 (TSLA-US) Model Y 在美國奧斯汀街頭行駛的畫面，車內似乎空無一人，甚至沒有安全監督員。

特斯拉執行長馬斯克。（圖：Shutterstock）

自特斯拉今年 6 月在奧斯汀推出無人駕駛計程車（Robotaxi）服務以來，副駕駛座位上一直都坐著一名安全監督員。

‌



這段影片在網上引起了特斯拉關注者極大興奮，一些人甚至立刻打開打車軟體下單，以驗證接單的車輛是否仍有安全員，結果顯示仍有安全員。

特斯拉執行長馬斯克周日晚些時候對此回應，稱目前正在測試沒有安全員的無人駕駛計程車。

特斯拉官方則以一句 「Just saying」（「姑且一提」）回應了這段影片。

特斯拉人工智慧業務負責人 Ashok Elluswamy 也做出了回應。他在 X 上發文：「就此啟幕！」

Robotaxi Tracker 的數據顯示，目前特斯拉在奧斯汀的 Robotaxi 活躍車輛有 31 輛，較 11 月的 29 輛有所增加。

馬斯克今年 10 月在一檔播客節目中提到，特斯拉的目標是在今年年底前將奧斯汀的無人駕駛計程車車隊規模擴大至 500 輛。