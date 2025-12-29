鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 15:00

美國金融服務公司 Stifel 首席股票策略師 Barry Bannister 最新報告示警，2026 年美股將深陷宏觀不確定性漩渦，標普 500 指數 (INX) 預計在 6500 至 7500 點區間寬幅震盪。這項預判源自於對美國經濟深層矛盾的拆解，在消費韌性隱憂、政策效力衰減與科技股資本支出透支三重壓力下，市場脆弱性顯著攀升。

別跟Fed作對失靈了！Stifel看2026美股：升息風險被刻意忽視 用防禦族群與黃金對沖科技股

報告勾勒出兩種極端情境：若週期性產業收益回暖，標普 500 成分股 EPS 有望成長 13%，配合本益比溫和收縮，指數有望觸及 7500 點高點 (+9%)，但此樂觀場景必須以「科技資本支出順利傳導至實體經濟」為前提，目前看仍存疑。

看空情境則直指消費引擎失速風險，佔美國 GDP 68% 的個人消費若出現萎縮，AI 投資熱潮將無法抵銷其衝擊，加上失業率潛在跳升可能，衰退機率 25% 對應的指數底部將下探 6500 點 (-5%)。

Stifel 犀利指出當前市場認知偏差：一方面，市場過度依賴 2025 年減稅法案對經濟的短期刺激 (預計將美國 GDP 提振 50 基點)，卻忽視長期財政政策轉向拖累的本質；另一方面，科技巨頭資本支出激增雖推高短期利潤，但債務融資擴張正侵蝕現金流，埋下估值隱患。更嚴峻的是，聯準會(Fed) 寬鬆政策建立在「低估自然利率」的錯誤模型上，未來升息風險被嚴重低估。

但 Stifel 示警比特幣與標普 500 的連動風險，若聯準會 (Fed) 寬鬆預期已被充分定價，兩類資產也許會同步見頂。

報告還指出，以過去 200 年數據佐證長期隱憂，美國商品指數處於歷史性低位，往往預示民粹主義抬頭與地緣衝突升溫，對資本市場構成系統性威脅。高財政赤字與大宗商品價格觸底的雙重壓力，將使當前高本益比成長股面臨長期壓制。

Bannister 最終警告道：「當本益比從次要矛盾升級為核心變數，投機資產的暴跌將猝不及防。」