不只補助了！川普政府直接入股關鍵產業 強化美國戰略供應鏈

根據《路透》周一 (15 日) 報導，川普政府正調整產業政策方向，改以直接入股的方式，強化美國在關鍵礦物與半導體等戰略產業的供應鏈安全，藉此降低對中國的依賴。根據彙整，華府已在多家企業中取得股權，或正就投資入股進行討論，顯示政府角色正從傳統補助轉向直接持股。

從補助轉向入股 華府強化關鍵產業控制力

這項政策轉向，代表聯邦政府不再僅以補助或貸款形式支持企業，而是透過持股方式，取得對關鍵資源與產能的實質影響力。相關投資涵蓋關鍵礦物、稀土、鋰礦以及先進晶片製造等領域，成為美國重塑供應鏈策略的重要一環。

在鋅與其他關鍵金屬方面，韓國鋅業 (Korea Zinc) 成為重要案例之一。美國政府將透過合資架構取得該公司約 10% 的持股。韓國鋅業計畫在田納西州興建一座總投資金額達 74 億美元的冶煉廠，並與美國夥伴成立合資企業，其中美國國防部將持有合資公司 40% 股權，商務部則依據《晶片與科學法案》(CHIPS Act)提供 2.1 億美元補助。

該公司將向合資企業及美國戰略投資人發行 19 億美元新股，其餘 55 億美元資金則來自美國支持的貸款與其他融資來源，工程預計 2026 年動工，並於 2029 年分階段投產。此案被視為強化美國供應鏈、降低對中國依賴的重要布局。

鎖定礦產與稀土 多項投資瞄準資源安全

在礦產開發方面，白宮也已對 Trilogy Metals(TMQ-US)取得約 10% 股權，並附帶可再購買 7.5% 股份的認股權證。該投資金額約 3,560 萬美元，將用於開發位於阿拉斯加安伯勒 (Ambler) 礦區的 Upper Kobuk 礦產計畫，該計畫由 Trilogy Metals 與澳洲礦商 South32 合資。川普也已簽署行政命令，指示相關部門核准通往礦區的聯外道路建設。安伯勒礦區被視為銅、鋅與鉛等金屬資源豐富的戰略區域。

此外，川普政府官員也與 Critical Metals(CRML-US) 討論入股事宜，持股比例約 8%。若交易成形，華府將直接持有格陵蘭 Tanbreez 稀土礦計畫的權益。該計畫是格陵蘭最大的稀土項目之一，而格陵蘭正是川普過去曾公開表達有意購買的北極地區。

在鋰資源方面，美國政府已取得 Lithium Americas(LAC-US)母公司 5% 的股權，並持有該公司與通用汽車 (GM-US) 合資的內華達州 Thacker Pass 鋰礦計畫 5% 股份。該計畫被視為建立美國本土鋰供應鏈的關鍵一環，鋰是電動車與電子設備電池的重要原料。

半導體與磁鐵列戰略重點 國防部直接進場

在稀土與磁鐵供應方面，美國國防部已取得 MP Materials(MP-US) 約 15% 的股份，使其成為該公司最大股東。MP Materials 營運位於加州的 Mountain Pass 稀土礦，是目前美國唯一的稀土礦場，並正積極推動國內稀土加工與磁鐵製造產能。這項投資也成為華府在關鍵礦物產業中，最具代表性的直接持股案例。