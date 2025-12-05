鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 02:00

根據《彭博》周四 (4 日) 報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)正吸引投資人聚焦其自研人工智慧 (AI) 晶片，市場愈趨相信這項半導體業務將成為公司未來營運的新動能。分析指出，Alphabet 的張量處理器 (TPU) 不僅支撐雲端運算，也有望對外銷售，形成可觀的新收入來源，潛在市場規模甚至達近 1 兆美元。

Alphabet要挑戰輝達？TPU晶片暗藏「近1兆美元秘密武器」(圖：REUTERS/TPG)

TPU 市占提升、雲端業務獲利再擴張

‌



Alphabet 第四季股價已累計上漲約 30%，成為標普 500 中表現最亮眼的科技股之一。驅動漲勢的核心原因，正是 TPU 被視為推升 Google Cloud 效率的關鍵。TPU 屬於 ASIC(客製化晶片)，可針對 AI 訓練與推論工作加速運算，相較更靈活但成本高昂、供應吃緊的輝達 (NVDA-US)GPU，價格更具競爭力。

DA Davidson 科技研究主管 Gil Luria 表示，若市場需要「避開輝達壟斷」，TPU 將成為重要替代方案。他預估，若 Alphabet 積極拓展銷售，幾年內有望拿下全球 AI 晶片市場約 20% 市占，推算商機可達近 9,000 億美元。他強調，即便不對外販售晶片，TPU 仍能讓 Google Cloud 更具效率與毛利，「更好的晶片就代表更強的雲端生意。」

大型 AI 客戶採用 擴大成長想像

Alphabet 近期陸續傳出大型客戶採購計畫。10 月底公司宣布，將向 AI 新創 Anthropic 供應「數百億美元」TPU 晶片，消息帶動股價連兩日大漲逾 6%。《The Information》之後報導，Meta(META-US) 也在洽談採用 TPU 方案，可能投入數十億美元，加深市場對 Alphabet 跨入晶片銷售的期待。

Homestead Advisers 基金經理 Mark Iong 指出，TPU 客製化設計讓其成本遠低於輝達 GPU，「在當前 AI 投資支出遭市場質疑過高之際，更具備成本優勢。」他認為 TPU 正是 Alphabet「隱藏的秘密武器」。他也強調，TPU 已獲最新 AI 模型 Gemini 最佳化支持，驗證公司從雲端到模型、一條龍式 AI 生態具領先地位。

摩根士丹利估：每 50 萬顆 TPU 可帶來 130 億美元營收

摩根士丹利 (MS-US) 分析師指出，Alphabet 正形成「初期 TPU 銷售策略」。該行亞洲半導體團隊預估，2027 年市場將採購 500 萬顆 TPU，較先前預測上調 67%；2028 年可能達 700 萬顆，較前次預估高 120%。若 Alphabet 向第三方資料中心額外出售 50 萬顆 TPU，可增加約 130 億美元營收，並為每股盈餘 (EPS) 帶來 0.4 美元貢獻。

儘管市場對此抱持高度期待，部分投資人仍擔心估值已反映樂觀情緒。Alphabet 目前本益比約 27 倍，接近 2021 年高點，略高於 10 年平均水準。但與蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、博通(AVGO-US) 相比仍相對便宜。