鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-04 22:39

美股主要指數周四 (4 日) 小幅開高，投資人持續消化最新勞動市場數據，評估聯準會 (Fed) 下周會議降息的可能性。科技大型股反彈推動大盤逼近歷史高點，市場押注寬鬆政策將延續對企業獲利的支撐。與此同時，美債走弱、美元震盪，反映市場對利率前景的高度敏感度。

〈美股早盤〉科技反彈、Fed降息預期升溫！主要指數小幅開高(圖：REUTERS/TPG)

最新美國就業數據公布後，市場對聯準會 (Fed) 下周降息的預期變化不大，美股期貨走勢平穩，美債殖利率維持高檔，美元則小幅震盪。

美國上周初領失業金人數降至三年多來最低，顯示雖然部分產業傳出裁員潮，但企業整體仍保留人力。上周初領失業金人數下降 27,000 人至 191,000 人 (截至 11 月 29 日周)，市場原本預測為 220,000 人。當周包含感恩節假期，但數據仍顯示勞動市場具韌性。

此外，裁員公告量雖然在 10 月飆升後於 11 月回落，但仍為近三年來同月最高，根據 Challenger, Gray & Christmas 的調查。市場解讀為企業對未來仍存不確定，但目前並未大幅減少員工。

在外匯市場方面，日元兌美元延續漲勢。有分析指出，日本首相高市早苗內閣的關鍵人士不會阻止日本央行在 12 月升息的可能性，引發市場押注日本利率政策或將轉向。

整體來看，就業數據並未改變市場對 Fed 下周政策方向的預估，投資人持續消化利率與經濟數據的影響，等待更明確的降息訊號。

截至台北時間周四（4 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 4.05%，至每股 665.50 美元

歐盟執委會周四宣布對社群龍頭 Meta Platforms 展開正式的反壟斷調查，聚焦其在 WhatsApp 中導入人工智慧 (AI) 工具與政策變動是否阻礙競爭。此案反映歐盟持續加強對美國科技巨頭的監管力道，同時評估 AI 新市場是否出現新的壟斷風險。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.68%，至每股 180.80 美元

根據外媒報導，中國 AI 晶片設計商寒武紀科技正大幅擴產，目標在 2026 年把產量提高逾 3 倍，以搶占華為在國內的市占，同時填補輝達 (NVDA-US) 被迫退出後留下的空缺。據悉寒武紀正準備在 2026 年交付 50 萬顆 AI 加速器，其中最快達 30 萬顆為旗下最先進的「思元 590」與「思元 690」晶片，並主要依賴中芯國際 (00981-HK) 最新的「N+2」7 奈米製程。

Stellantis(STLA-US) 早盤股價上漲 4.32%，至每股 11.96 美元

美國總統川普宣布推翻前任拜登政府制定的新車燃油效率標準後，歐洲車廠股價大幅走揚，市場普遍預期放寬規範將有利汽車業銷售更多燃油車，並降低企業在電動車轉型上的壓力。消息傳出後，德國保時捷 (Porsche) 股價大漲逾 5%，賓士與瑞典 Volvo Car 接近 4%，雷諾漲約 3.3%，Stellantis 於米蘭與巴黎分別漲 2.7%，延續前一日接近 8% 的漲勢。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.1 萬，預期 21.9 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 193.9 萬，預期 196 萬，前值 194.3 萬

美國 11 月挑戰者企業裁員人數報 7.1 萬，前值 15.3 萬

華爾街分析：

美國銀行預計標普 500 指數明年將溫和上漲，目標價為 7,100 點，但同時提出了潛在的「雙重打擊」。該行美國股票與量化策略主管 Savita Subramanian 指出，由於消費者壓力越來越大，以及 AI 的發展速度放緩，未來一年應更加謹慎。