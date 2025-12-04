就業數據「互相打臉」！美債殖利率走高 市場一面倒押降息
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周四 (4 日) 報導，美國上周初領失業金人數降至 2022 年以來最低，顯示企業仍在保留人力。然而這與民間機構 ADP 日前發布的裁員數據呈現矛盾，對勞動市場發出不同訊號。儘管數據互有分歧，市場對聯準會 (Fed) 下周再度降息的預期幾乎不受影響，美國公債價格下跌、殖利率全線走高。
10 年期公債殖利率上揚至 4.08%，各期限殖利率普遍上漲 2 至 3 個基點。勞工部周四公布，上周初領失業金人數降至三年多以來最低水準，顯示儘管企業裁員消息頻傳，但目前僱主仍傾向保留員工。不過，市場亦注意到民間統計顯示企業正在調整人力，尤其是部分產業開始縮編。
Mischler Financial Group 合夥人 Tom di Galoma 指出，感恩節週的季節調整較難判斷，但人工智慧 (AI) 技術導致的結構性裁員正使勞動市場出現疲軟跡象。市場普遍認為，即使數據呈現分歧，整體就業正逐步降溫。
交易員對降息押注並未動搖。市場預計 Fed 在 12 月 10 日的會議上將第三度降息約 1 碼 (25 個基點)，並將政策利率降至 3.5% 至 3.75% 區間。利率期貨顯示，市場對此預期的機率接近 90%。
近期數據呈現「企業保留人力、但縮減招聘」的結構性轉變，顯示勞動市場並非急速惡化，但未來職缺將更具選擇性，薪資動能也可能轉弱。在此背景下，債市走勢反映市場已從「看數據交易」轉向「看政策交易」。市場普遍押注 Fed 將避免在景氣放緩期間壓抑就業與企業活動，使寬鬆政策前景成為主導市場方向的核心。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 小非農暴冷！美11月民間企業裁員幅度創近兩年新高 Fed降息押注升溫
- 美上周初領失業金人數創逾三年新低 裁員有限但招聘同樣疲軟
- 美國就業市場冷卻！官方數據還沒來 民間統計已看到「暗潮」
- 美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇