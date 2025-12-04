鉅亨網編譯段智恆 2025-12-04 23:10

根據《彭博》周四 (4 日) 報導，美國上周初領失業金人數降至 2022 年以來最低，顯示企業仍在保留人力。然而這與民間機構 ADP 日前發布的裁員數據呈現矛盾，對勞動市場發出不同訊號。儘管數據互有分歧，市場對聯準會 (Fed) 下周再度降息的預期幾乎不受影響，美國公債價格下跌、殖利率全線走高。

就業數據「互相打臉」！美債殖利率走高 市場一面倒押降息(圖：REUTERS/TPG)

10 年期公債殖利率上揚至 4.08%，各期限殖利率普遍上漲 2 至 3 個基點。勞工部周四公布，上周初領失業金人數降至三年多以來最低水準，顯示儘管企業裁員消息頻傳，但目前僱主仍傾向保留員工。不過，市場亦注意到民間統計顯示企業正在調整人力，尤其是部分產業開始縮編。

Mischler Financial Group 合夥人 Tom di Galoma 指出，感恩節週的季節調整較難判斷，但人工智慧 (AI) 技術導致的結構性裁員正使勞動市場出現疲軟跡象。市場普遍認為，即使數據呈現分歧，整體就業正逐步降溫。

交易員對降息押注並未動搖。市場預計 Fed 在 12 月 10 日的會議上將第三度降息約 1 碼 (25 個基點)，並將政策利率降至 3.5% 至 3.75% 區間。利率期貨顯示，市場對此預期的機率接近 90%。