鉅亨網新聞中心 2025-12-28 18:00

隨著人工智慧（AI）投資熱潮席捲全球資本市場，美國科技巨頭的財富在過去一年出現爆發式成長。

AI成瘋狂印鈔機！一年為科技大佬們加薪5000億美元、馬斯克斷崖式領先。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》統計，截至聖誕節前夕的一年間，美國排名前十的富豪及全球最大科技公司負責人的總財富，已從約 1.9 兆美元攀升至接近 2.5 兆美元，增幅超過 5,000 億美元。

‌



儘管他曾在 9 月短暫被甲骨文 (ORCL-US) 創辦人艾里森（Larry Ellison）超越，但馬斯克於 10 月成為全球首位淨資產突破 5,000 億美元的富豪。

市場也預期，若特斯拉未來成功達成既定成長目標，馬斯克有機會成為全球首位「兆美元富翁」。

根據《金融時報》報導，這使黃仁勳在彭博億萬富翁指數中排名第九，並名列美國前十大科技富豪第八名。

黃仁勳今年已出售近 10 億美元的輝達股票，成功鎖定股價飆升的獲利。

輝達先進的高效能晶片被視為 AI 運算不可或缺的核心元件。該公司於 10 月成為全球首家市值突破 5 兆美元的企業，其市值甚至超越日本或印度等部分大型經濟體的年度經濟產出。

此外，投資人也看好 Google 在 AI 領域的布局，包括自研晶片「張量處理單元」（TPU），使創始人佩奇與布林（Sergey Brin）的身家分別增加約 1,020 億美元與 920 億美元。

亞馬遜創辦人貝佐斯今年亦出售約 56 億美元的持股，而戴爾科技 (DELL-US) 創辦人戴爾（Michael Dell）則出售超過 20 億美元的公司股票，進一步變現其資產。

相較之下，由於投資人對 Meta(META-US) 在 AI 基礎建設上的巨額支出，以及高薪挖角頂尖 AI 研究人員的策略感到憂心，Meta 近期股價回落，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的富豪排名也因此下滑。

榜單中唯一例外的是微軟 (MSFT-US) 創辦人蓋茲（Bill Gates）。由於他持續出售微軟股票以支持慈善事業，其年底淨資產反而低於年初，成為少數未因 AI 熱潮而財富增加的科技富豪。

英國央行示警：AI 投資恐引發市場修正

近年來 AI 投資快速升溫，也引發監管機構關注。英國央行近期警告，若投資人對 AI 的樂觀預期落空，全球金融市場可能面臨「突然調整」。

英國央行高層決策者 10 月指出，從多項指標來看，股市估值已顯偏高，特別是高度聚焦 AI 的科技公司，一旦市場信心動搖，股價恐將首當其衝。

哈佛大學經濟學教授、同時也是 OpenAI 顧問的 Jason Furman 則直言，當前市場氛圍高度投機，一切成敗都繫於 AI 是否真正帶來預期中的回報。

奢侈品與零售巨頭同樣受惠

儘管科技業在富豪榜上佔據主導地位，其他產業也不乏亮眼表現。

受惠於北美高階消費者支出強勁，市場對路易 · 威登集團（LVMH）股價前景轉趨樂觀，其董事長阿爾諾（Bernard Arnault）過去一年財富增加 285 億美元。

此外，西班牙富豪 Amancio Ortega 持有擁有 Zara 等多個品牌的 Inditex 集團 59% 股權。