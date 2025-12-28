鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 22:00

巴菲特：波克夏是我買過「最愚蠢」的股票。(圖：Shutterstock)

這家市值逾兆美元的投資帝國，起點竟源於一場因「八分之一美元」引發的情緒性決策，不僅讓他背負紡織業包袱長達 20 年，也徹底改寫其投資哲學，成為日後「買好公司、而非買便宜貨」的關鍵轉捩點。

自 1965 年接手經營以來，巴菲特將一家每況愈下的紡織公司，打造成市值超過 1 兆美元的超級控股集團。

他目前估計淨資產約 1,510 億美元，幾乎全數來自波克夏 A 股，讓他在彭博億萬富豪榜中名列第十。

若巴菲特當年未自 2006 年起陸續捐出手中數十萬股波克夏 B 股（目前市值約 2,080 億美元），他的身家理論上可達約 3,590 億美元，足以排名全球第二。未來，他仍計畫持續捐贈。

巴菲特「我買過最愚蠢的股票，就是波克夏」

然而，與波克夏的巨大成功形成強烈反差的是，巴菲特本人卻曾多次形容，這家公司是他「買過最愚蠢的一檔股票」，甚至是一個代價高昂、讓他少賺數千億美元的錯誤。

在 《CNBC》「巴菲特檔案」中，一段 2010 年他接受主持人 Becky Quick 專訪的罕見影片，完整揭露了這段往事。

巴菲特坦言，自己在 1962 年以「撿便宜」心態買進波克夏，當時他經營的是一個規模約 700 萬美元的小型合夥基金。

那時的波克夏是一家持續走下坡的老牌紡織公司，不斷關閉工廠、回購股票。巴菲特原本只是想利用其清算價值，賺取一點價差。

一個「八分之一美元」引發的轉折

1964 年，當時的波克夏管理層向巴菲特表示，將以每股 11.5 美元收購他手中的股票。巴菲特同意出售，並回到奧馬哈等待消息。

沒想到，寄到他手中的正式收購文件，價格卻變成了 11 又 3/8 美元，足足少了八分之一美元。

巴菲特回憶說：「這讓我非常生氣。」正是這股情緒，促使他反其道而行，繼續加碼買進股票，最終取得公司控制權，並解雇了原本的經營者。

回頭看，巴菲特直言，這個決定其實是一場長期錯誤。他將大量資金綁在一門「經濟條件很差的生意」上，使波克夏在多年內成為一個沉重的負擔。

1967 年，當他發現一家優質保險公司時，是透過波克夏來收購，而非成立全新公司。這意味著，整個集團從一開始，就背負著表現不佳的紡織資產。巴菲特與紡織業纏鬥了整整 20 年，最終才選擇放棄。

他估算，如果當年沒有把資金投入紡織業，而是直接從保險事業起步，今日的波克夏規模「至少會是現在的兩倍」。

巴菲特談投資最重要的一課

這段經歷，成為巴菲特投資哲學的重要轉捩點。他總結道，無論管理者多麼聰明，只要身處爛生意，結果往往難以改變。

巴菲特指出：「我一直都說，如果你想被稱為優秀的管理者，那就收購優秀的企業。」

巴菲特後來在年報中寫下那句廣為流傳的名言：「當一位聲名卓著的管理者，遇上一家經濟條件惡劣的企業，最後保住名聲的，通常是那家企業。」

巴菲特也坦言，自己年輕時深受價值投資大師葛拉漢（Benjamin Graham）影響，習慣「買便宜貨」。

但波克夏的教訓，讓他徹底轉變思維，「與其用超低價買一家爛公司，不如用合理的價格，買一家好公司。」

談到經營與投資，巴菲特以奧運跳水作比喻指出，商業世界並不存在「難度加分」。做一件很困難的事，不會因為難度高就獲得額外回報，因此與其嘗試跨越七呎高的障礙，不如穩穩跨過一呎高的門檻。