鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-28 21:50

投資人正期待美國股市在下周為 2025 年畫下亮眼句點。雖在聖誕假期後清淡交投下，三大指數周五收低，結束連五日漲勢，但單周漲幅仍均超過 1%。隨著股市站上歷史高點，逼近更多偏多的重要里程碑，美股有望再度為強勁一年收尾。

在擺脫本月稍早因科技股走弱、以及市場對人工智慧 (AI) 支出疑慮所引發震盪後，美國主要指數可望在 12 月收高。

‌



標普 500 指數若有望連續第 8 個月上漲，將創下 2017 至 2018 年以來最長的月線連勝紀錄。標普周五收盤位在 6,929.94 點。

Murphy & Sylvest Wealth Management 資深財富顧問暨市場策略師 Paul Nolte 表示，「動能顯然站在多方這邊。只要沒有外部突發事件，我認為股票上行的阻力仍然較小。」

本週操盤筆記 (1229-0102)

Fed 會議紀要

聯準會 (Fed) 最近一次會議的會議紀錄，將成為接下來這個因假期而縮短的交易周焦點之一。此外，年底投資組合調整也可能帶來波動，尤其在成交量偏低情況下，資產價格走勢容易被放大。

展望新的一年，投資人高度關注聯準會何時會進一步降息。美國央行在兼顧通膨穩定與充分就業的目標下，於今年最後三次會議共降息 75 個基點，目前基準利率區間為 3.50%-3.75%。

不過，聯準會在 12 月 9 日至 10 日會議中，對於再降息 1 碼 (25 個基點) 的決議出現分歧，官員們對於明年利率走勢的預測也差異甚大。

該次會議紀錄將於周二公布，Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 表示，這份紀錄「或許能讓市場更清楚了解當時會議桌上的不同論點」。

Reynolds 指出，「市場目前非常關注明年究竟會降息幾次。下周我們至少可以獲得多一點線索。」

投資人同時在等待美國總統川普提名新任聯準會主席，以接替任期將於 5 月屆滿的鮑爾 (Jerome Powell)。任何有關川普人選的風吹草動，都可能在下周牽動市場走勢。

科技股繼續撐盤？

隨著 2025 年僅剩少數幾個交易日，標普 500 指數今年以來已上漲 18%，以科技股為主的那斯達克綜合指數則大漲 22%。

然而，作為這波超過三年多頭行情主要推手的科技股，近幾周表現相對疲弱，反倒是其他板塊表現亮眼。儘管本周反彈，標普 500 科技類股自 11 月初以來仍下跌 3%。同期間，金融、運輸、醫療保健及小型股等族群則繳出不錯的漲幅。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 指出，這些走勢顯示資金正輪動至估值相對合理的領域。

「愈來愈多投資人開始買單『目前經濟基礎相當穩健』這樣的敘事。今年市場已經挺過許多潛在障礙，而這些因素到了明年，或許不再構成同樣的阻力。」

元旦休市一覽

美國股市當地時間 12 月 31 日提前於下午 1 點休市，1 月 1 日休市一日。

台灣股市 1 月 1 日休市一日，元旦次日開市。

中國股市元旦前夕無盤後交易，1 月 1 日、2 日均休市。

香港股市元旦前夕交易半日，1 月 1 日休市一日，元旦次日開市。

日本股市 12 月 31 日至 1 月 2 日元旦假期休市。

南韓股市 12 月 31 日至 1 月 1 日元旦假期休市。

德國、義大利股市 12 月 31 日至 1 月 1 日元旦假期休市。