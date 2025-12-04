最糟情況來了？四大因素恐讓美國明年陷停滯性通膨

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-04 23:25

加拿大皇家銀行警告，美國經濟明年恐面臨輕度停滯性通膨。(圖:Reuters/TPG)

該行經濟學家周三在給客戶的報告中表示，美國經濟愈來愈可能出現輕度停滯性通膨，多項因素匯集會創造不舒服的環境。他們預測核心通膨率明年多數時間會頑固地維持在年增 3% 以上。

停滯性通膨通常比一般衰退更難處理，因為通膨太高會讓聯準會 (Fed) 不敢降息來刺激經濟。

以下是該行認為這種情況愈來愈可能發生的四大原因：

1. 房價太高

加拿大皇家銀行經濟學家說，高房價是推高核心服務通膨的關鍵。這項通膨指標排除商品及波動較大的食品和能源價格，目前年增約 3.5%，顯示經濟體的價格還在漲。

房價漲幅已經開始放緩，但過去五年已經大漲，而且還在漲。根據標普 CoreLogic Case-Shiller 美國全國房價指數，9 月房價年增 1.3%。

根據美國勞工統計局數據，美國平均城市的業主等值租金 (OER)9 月也年增 3.7%。

該行表示，OER 是屋主如果把房子租給自己要付多少錢的假設性數字，這代表它會繼續推高核心 CPI。他們完全不認為 OER 在 2026 年會幫助通膨回到聯準會的 2% 目標。

2. 工資降不下來

加拿大皇家銀行表示，工資通膨卡住降不下來，也讓整體通膨維持高檔。根據勞工統計局數據，9 月民間部門所有員工的平均時薪年增 3.8%。

該行指出，過去 40 年來，扣掉住房成本的核心服務通膨從來沒轉負過。經濟學家認為，這主要是工資一直往上推。

該行表示，簡單講就是不認為這塊會有通縮壓力，而且通膨下降空間有限。他們看不到工資會降，因此扣掉住房的核心服務也不會大幅下降。

3. 關稅推高物價

商品價格也不太可能降。根據勞工統計局數據，商品通膨過去一年穩定上升，9 月年化增速 1.8%。

加拿大皇家銀行說，疫情後供應鏈和需求恢復正常，本來就預期商品價格會漲。此外，美國總統川普推出一系列對等關稅，預期也會繼續推高商品通膨。

經濟學家表示，距離解放日快 8 個月了，他們仍認為關稅會拖累就業市場並推高通膨。他們擔心關稅還沒完全反映到消費品價格上，預計會在 2026 年第二季達到高峰。

4. 政府支出太多

加拿大皇家銀行表示，政府支出太多可能會壓制明年經濟成長。

政府支出通常被認為能刺激經濟。但經濟學家說，從中期來看也可能阻礙成長，因為公共部門支出增加通常代表生產力降低。