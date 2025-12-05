楊立昆離開Meta創業追求世界模型 祖克柏認為這是未來但超出Meta範圍

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 04:11

據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，前 Meta (META-US) 首席 AI 科學家楊立昆離職創業，追求更大膽的 AI 願景。盼研發能理解物理世界、具備記憶、推理和規劃能力的 AI 系統。

楊立昆在Meta工作12年後離職，Meta將成為其新創公司合作夥伴但不投資。(圖:Reuters/TPG)

上月，楊立昆在 LinkedIn 宣布離開 Meta，結束 12 年任期。他在 Meta 擔任基礎 AI 研究實驗室 (FAIR) 創始主管 5 年，該實驗室曾是 Meta 主要 AI 研究部門，之後擔任首席 AI 科學家 7 年。

不過 Meta 今年重組 AI 部門，改由 Scale AI 創辦人汪滔 (Alexandr Wang) 領導的超智慧實驗室為核心。

「我正在創辦一家新創公司，繼續過去幾年與 FAIR、紐約大學等同事推動的先進機器智慧研究計畫 (AMI)，」楊立昆 11 月在 LinkedIn 寫道。「新創公司的目標是帶來 AI 的下一場革命：能理解物理世界、有持久記憶、能推理並規劃複雜行動的系統。」

Meta 將是合作夥伴

他沒有完全切斷與 Meta 的關係。楊立昆周四在巴黎 AI-Pulse 活動演講時說，Meta 會是他新事業的合作夥伴，但不會投資。

他表示，祖克柏很喜歡這個打造世界模型的新架構專案，認為這可能是未來。世界模型是先進機器學習系統，能幫人類從抽象的世界表徵做決策和預測，跟只靠語言運作的大型語言模型 (LLM) 不同。

不過這些計畫的應用範圍太廣，超出 Meta 感興趣的領域，所以他和祖克柏都認為作為獨立公司來做會更好。

Meta 轉向超智慧研究

Meta 的 AI 重心已經轉向超智慧，這是一種還在理論階段的 AI 形式，推理能力跟人類一樣好甚至更強。