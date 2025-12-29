鉅亨網編譯莊閔棻
曾在 2008 年金融海嘯中因精準放空美國房市而名聲大噪的傳奇對沖基金經理人貝瑞（Michael Burry），近日再度向華爾街發出嚴厲警告，並堅持他沒有太早看空人工智慧（AI）。
根據《華爾街日報》報導，這位在電影《大賣空》（The Big Short）中由克里斯汀 · 貝爾（Christian Bale）飾演的靈魂人物，正押注人工智慧（AI）龍頭企業輝達 (NVDA-US) 與帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 將迎來崩盤。
貝瑞認為，當前的 AI 熱潮與當年的網路泡沫極其相似，本質上都是市場估值脫離現實的表現。
他直言：「這個泡沫看起來與網路泡沫非常像，而當年的本質其實是數據傳輸泡沫。」
貝瑞長期以來在社群媒體 X 上以「Cassandra Unchained」（解鎖的卡珊德拉）自居，引用希臘神話中那位預言精準卻總是被忽略的先知。
上個月，他正式關閉了自己的對沖基金，轉而經營財經電子報，向大眾分享他的大膽觀點。
儘管每年的訂閱費高達 379 美元，但貝瑞的電子報在 Substack 上迅速竄紅，已吸引約 17.1 萬名訂閱者。
貝瑞指出，目前的 AI 基礎設施投資存在過熱跡象，且各家科技公司之間互相投資、支撐股價的行為令他深感不安。
目前，貝瑞已購入針對輝達與帕蘭提爾科技的看跌期權。雖然目前的權利金投入僅約 1,000 萬美元，但若這兩家公司的股價在 2027 年前如他預期般大幅下跌，這筆賭注的獲利可能超過 10 億美元。
針對輝達，貝瑞質疑其與公司客戶（如甲骨文 (ORCL-US) 和 Meta(META-US) ）之間的財務關聯，認為其交易模式讓人聯想到當年的安隆（Enron）。
安隆曾是美國頂尖的能源公司，以創新模式聞名，但在 2001 年因大規模會計造假曝光而倒閉，成為企業舞弊的經典案例。
貝瑞預測輝達股價需從目前的約 190 美元跌至 110 美元（跌幅約 37%），他的放空策略才能大獲全勝。
對於帕蘭提爾科技，貝瑞則批評該公司過度依賴政府標案且高層酬勞過於優渥，並面臨來自國際商業機器 (IBM-US) 等巨頭的競爭。
他預計帕蘭提爾科技股價將從每股約 200 美元崩跌至 50 美元。
對此，輝達已發表聲明，駁斥貝瑞的會計欺詐指控，強調公司業務經濟基礎穩固且報告透明。
帕蘭提爾科技執行長 Alex Karp 則在《CNBC》的訪問中，批評貝瑞的看法是「瘋狂的」，並質疑其意圖操縱市場。
市場對貝瑞的行動看法兩極。支持者視他為戳破泡沫的勇士，但批評者則揶揄他在過去 15 年裡「預測了 20 次經濟衰退，但實際只發生了 2 次」。
例如在 2023 年初，貝瑞曾簡短地在 X 上發文叫大家「賣出」，但隨後標普 500 指數卻飆升了 70%。
前對沖基金經理人、現任 Simplify 資產管理公司首席策略師 Michael Green 指出，貝瑞最大的挑戰始終在於「時間點」。
Green 表示：「貝瑞在網路股泡沫期間唯一的缺點，就是行動太早。房市泡沫也是如此，都是行動太早。這是一個很重要的問題，不是嗎？這泡沫會多快結束？」
儘管貝瑞的警告引發了市場對 AI 基礎設施可持續性的討論，但目前輝達與帕蘭提爾科技的股價雖然波動，尚未出現毀滅性的下挫。
下一篇