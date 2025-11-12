鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 01:00

隨著市場開始對人工智慧 (AI) 投資熱潮的龐大資本支出產生疑慮，蘋果 (AAPL-US) 近年在 AI 布局上的「保守策略」反而成為優勢。雖然華爾街長期批評蘋果未如微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)等同業積極砸錢發展 AI，但在 AI 估值泡沫疑慮升溫之際，投資人開始重新評價蘋果的穩健步調。

AI花錢太兇遭質疑！蘋果穩中求勝 靠「省」反成贏家(圖：REUTERS/TPG)

AI 資本支出降溫 蘋果成科技板塊避風港

‌



市場對 AI 投資回報的焦慮逐漸升高，使得蘋果的謹慎策略意外受到青睞。蘋果周二盤中股價上漲 0.8%，成為標普 500 指數中最大上漲貢獻股，而 AI 概念股如輝達 (NVDA-US)、Meta 與微軟則走弱，拖累整體科技板塊下滑。

Zacks 投資管理公司投資組合經理穆柏瑞 (Brian Mulberry) 指出：「蘋果仍是科技股，但不是 AI 股。這讓投資人感到安心，因為它不用像其他公司那樣回答關於 AI 投資報酬率的艱難問題。」

Evercore 財富管理公司投資長波拉克 (Brian Pollak) 亦認為，蘋果「在 AI 支出與槓桿程度上，是美股七雄中最小的」，能受惠於 AI 應用發展，同時避免高額研發支出的風險。他表示：「蘋果的資本支出預計為 140 億美元，而微軟與 Meta 則分別高達 940 億與 700 億美元。」

股價表現分歧 蘋果走出 AI 波動陰影

在 AI 熱潮主導的 2025 年，蘋果股價漲幅僅約 8.4%，遠低於 Alphabet(GOOGL-US) 的 52% 與輝達的 45%。然而，隨著市場對 AI 投資報酬開始質疑，蘋果近期反而逆勢上揚。上周科技股因 AI 支出疑慮重挫時，蘋果五個交易日幾乎收平，明顯優於 Meta、微軟等大型科技同業。

波拉克指出：「蘋果擁有強勁的資產負債表、充沛現金流與穩固的生態系護城河，讓它在 AI 投資高槓桿化的環境下更具防禦性。」

投資人認為，蘋果不必投入巨資研發自有 AI 模型，而能透過與其他 AI 供應商合作，將 AI 功能整合至其龐大的 iPhone 與服務生態系中，仍可受惠於 AI 趨勢。這種「借力使力」的策略，讓蘋果在市場情緒轉向時維持相對穩健的定位。

AI 花費熱潮受檢驗 蘋果策略引發分歧

儘管市場部分資金轉向蘋果避險，但對其角色的解讀並不一致。First New York 基金經理雷 (Vikram Rai) 指出：「我不認為蘋果是避險標的，它只是漲勢落後的股票。若你想在投資組合中獲取超額報酬，蘋果不會給你那種爆發力。」

另一方面，分析師普遍認為投資人對 AI 支出的質疑屬於「健康的修正」。美銀 (BAC-US) 分析師亞里亞 (Vivek Arya) 在最新報告中指出：「市場對 AI 資本支出的懷疑是可以理解的，但這反而可能帶來正面效果，讓市場泡沫降溫。」他強調，近期 AI 股走弱部分原因來自政府關門等短期因素，而非需求本身的疲軟，「AI 產業的基本面依然強健」。

蘋果最新財報顯示，公司整體營收略低於預期，中國市場銷售出現下滑，但獲利預測優於分析師估值。相比之下，Meta 與微軟在 10 月底財報強調持續擴大 AI 投資，卻因高額資本支出與保守的營收預測，導致股價急挫。Meta 股價於 10 月 30 日暴跌逾 11%，創三年來最大單日跌幅。