ADP揭美國就業市場急凍！10月每周裁員逾1萬人

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

綜合外媒報導，根據 ADP 研究機構周二 (11 日) 公布的最新資料，美國企業在截至 10 月 25 日的四周內平均每周裁撤約 11,250 人，顯示勞動市場在 10 月下半月明顯降溫，企業招聘動能持續疲弱。

ADP揭美國就業市場急凍！10月每周裁員逾1萬人(圖：REUTERS/TPG)

這項數據來自 ADP 新推出的「四周平均就業變化」統計系列，用於追蹤民間企業就業趨勢。ADP 上周發布的另一份單月報告顯示，10 月民間部門新增就業人數為 42,000 人，為連續兩個月下滑後首度回升，但整體增幅仍顯疲軟。


ADP 指出，該四周平均數據顯示，10 月後半勞動市場較月初明顯放慢，部分原因與企業裁員計畫頻傳有關。據人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 報告，10 月為 20 多年來裁員規模最大的同月紀錄，引發外界對就業市場健康程度的擔憂。

與此同時，密西根大學最新消費者信心調查顯示，有多達 71% 的受訪者預期未來一年失業率將上升，為 1980 年以來最高比例，反映民眾對勞動市場信心明顯轉弱。

由於美國政府關門進入第 41 天，官方勞動統計局 (BLS) 延後公布 9 月與 10 月的非農就業報告，使市場投資人轉而依賴 ADP 等民間資料來判斷就業趨勢。ADP 表示，新推出的四週移動平均數據，旨在提供即時勞動市場狀況的補充指標，以填補官方統計空窗。

高盛 (GS-US) 經濟學家估算，若將參與政府延遲辭職計畫 (Deferred Resignation Program) 的員工納入考量，美國 10 月整體就業人數可能減少約 5 萬人。他們並警告，就業市場惡化風險正顯著上升。

目前美國就業市場疲態與企業裁員潮相互呼應，顯示美國經濟在政府關門與高利率環境下承受壓力。分析人士指出，即使聯準會 (Fed) 可能於年底前啟動降息周期，企業仍傾向保守應對需求放緩與成本上升壓力，就業成長前景短期內難見起色。


美國經濟就業市場ADP勞動力企業裁員政府關門民間就業數據Challenger裁員報告密大消費者信心

