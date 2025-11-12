鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-12 04:00

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 今年 10 月交出三年以來最差成績單。

特斯拉在中國銷量銳減63.6%，近三年最差成績單。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周二（11 日）報導，懂車帝的最新數據顯示，10 月特斯拉共計銷售 26,006 輛車，與上月相比下滑 63.64%，與去年同期相比減少 35.76%。

從品牌排名來看，特斯拉由 9 月的第 7 名退步至第 27 名。

這一銷售數據甚至低於今年最低的 2 月份，當時銷量為 26,777 輛。將時間線拉長至三年，這一銷量數據僅僅略好於 2022 年 10 月，當時特斯拉僅賣出 17,200 輛。

分車型來看，Model Y 和 Model 3 銷量雙雙下滑。

10 月份，Model Y 的銷量為 19,488 輛，比上月少賣 31,685 輛，排名由上月的第二跌至第 15；Model 3 的銷量為 6,518 輛，比上月少賣 13,834 輛，排名第 111 名，比上月退步 94 個名次。

一方面，知情人士透露，這或許與特斯拉工廠的放假時間相關，該公司近三年十月銷量都較九月有較大下滑。

比如，2023 年 10 月，特斯拉的銷量 28,626 輛，比 9 月下降 34.20%；2024 年 10 月，特斯拉銷量為 40,485 輛，比 9 月驟降 43.93%。

另一方面，由於購置稅減免政策即將到期，疊加「金九銀十」等因素，各新能源車廠紛紛搶佔市場先機，導致能源車市競爭更加激烈，擠壓特斯拉一部分份額。

比如，小米 YU7 的 10 月銷量為 33,662 輛，較 9 月激增 50.49%；比亞迪鈦 7 的 10 月銷量為 20,024 輛，暴增 146.03%；問界 M7 的 10 月銷量為 16,071 輛，狂爭 169.20%。

乘聯分會最新數據顯示，從月度新能源車國內零售份額看，今年 10 月特斯拉的份額為 2%，去年同期為 3.4%，今年 9 月為 5.5%。