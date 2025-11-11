鉅亨網編譯段智恆 2025-11-11 21:00

綜合外媒報導，美國小企業主對經濟前景的信心在 10 月下滑至六個月低點，主要因銷售與盈餘惡化、成本上升，以及政府關門與勞動市場瓶頸持續影響營運。

關門陰影重壓！美小企業樂觀情緒再度轉冷 10月信心指數下探半年低點(圖：REUTERS/TPG)

根據全美獨立企業聯合會 (National Federation of Independent Business, NFIB) 周二 (11 日) 公布的調查，其小企業樂觀指數 (Small Business Optimism Index) 在 10 月降至 98.2，低於 9 月的 98.8，創下自 4 月以來新低。該數據仍略高於長期平均值 98，並符合經濟學家的預期。NFIB 表示，10 項構成指數的項目中，有 5 項下降、4 項上升。

NFIB 首席經濟學家鄧肯伯格 (Bill Dunkelberg) 指出：「10 月小企業主的樂觀情緒略有下降，主要因銷售放緩與盈餘縮減。」調查顯示，過去三個月報告盈餘改善的業主比例淨減 9 個百分點，創新冠疫情以來最大跌幅。材料成本上升與銷售疲弱成為主要拖累因素。

與此同時，預期未來六個月經濟活動將改善的業主比例也下滑 3 個百分點至 20%，為自 4 月以來最低水準，顯示對整體經濟前景的信心減弱。

勞動市場仍是小企業面臨的最大挑戰之一，但情況略有緩解。約 32% 的業主表示有職缺無法填補，與 2020 年底的低點相當。報告指出，雖然企業仍在應對勞動力短缺，但相對對招聘困難的焦慮有所下降。不過，未來三個月的招聘計畫略減，為 5 月以來首度下滑。

通膨壓力方面，NFIB 數據顯示實際與計畫中的漲價比例均下降，淨 30% 的企業計畫調高售價，較前月下降 1 個百分點。視為衡量不確定性的 NFIB「不確定性指數」下滑至今年最低，但仍處於歷史偏高區間。

報告同時指出，政府關門與即將到來的 11 月選舉加深企業的不安，關門期間部分聯邦員工暫時停薪，短期內恐抑制薪資成長，進而影響部分仰賴公部門消費的小企業營收。12% 的業主仍將通膨列為主要經營困難來源，較 9 月下降 2 個百分點。