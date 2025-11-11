鉅亨網編譯段智恆 2025-11-11 19:30

根據《彭博》報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 周二 (11 日) 起收緊臨時航班限制，要求航空公司在當地時間早上 6 時至晚間 10 時之間將國內航班削減 6%，高於此前的 4% 標準，使得全美航班取消數再度攀升，加劇旅遊業的混亂局面。儘管華府政治僵局有望突破，但政府關門造成的影響仍持續擴散。

美國航班災難級延誤！FAA限飛新令生效 取消率再飆高(圖：REUTERS/TPG)

根據航班追蹤網站 FlightAware 與航空數據公司 Cirium 統計，截至紐約時間清晨 5 點 40 分，美國周二共計 22,811 架次航班中已有約 1,159 架取消，約占 5.1%。取消航班最多的機場依序為芝加哥歐海爾 (O’Hare)、亞特蘭大哈茲菲爾德 - 傑克森(Hartsfield-Jackson) 與紐約拉瓜迪亞 (LaGuardia) 機場。FAA 的緊急命令規定，航班削減幅度將於本周四 (13 日) 升至 8%，周五 (14 日) 起進一步擴大至 10%。

‌



雖然參議院已通過臨時撥款法案，獲得 8 名中間派民主黨人支持，外界對政府關門結束出現樂觀氣氛，但眾議院仍須表決，最快周三 (12 日) 才會審議，隨後才可能由美國總統川普簽署生效。這意味航班積壓狀況短期內難以緩解，延宕效應恐持續多日。

美國航空 (AAL-US) 機師工會發言人泰傑 (Dennis Tajer) 指出，連日航班取消導致部分駕駛無法抵達工作地點，航空公司已動員待命機師支援，但由於飛行時數受限，若提前動用後備人力，可能在感恩節高峰期出現人力短缺。