〈美股早盤〉科技股估值疑慮再起！主要指數漲跌互現 輝達領跌大型股

美股主要指數周二 (11 日) 漲跌互現，其中標普 500 與那斯達克指數同步下滑，市場對高估值科技股的疑慮再度浮現。輝達因軟銀拋售持股而領跌大型科技股，讓前一交易日的強勁漲勢暫歇。不過，投資人仍持續聚焦美國史上最長政府關門的結束進展，預期政治僵局若獲解，將有助於提振市場信心並穩定後市走勢。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 110 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲逾 1.3%。

美國股市周二走勢轉弱，投資人對高估值科技股再度感到不安。軟銀集團 (SoftBank Group) 出售全部輝達 (NVDA-US) 持股以套現近 58 億美元，同時人工智慧 (AI) 雲端公司 CoreWeave(CRWV-US)下修營收預期，雙重利空重挫市場情緒。

標普 500 指數期貨下跌 0.3%，那斯達克 100 指數期貨下挫 0.5%，結束周一近六個月以來的最大單日漲勢。輝達股價下滑 1.7%，「美股七雄」(Magnificent Seven) 整體走弱；CoreWeave 在盤前交易重挫約 10%。

外匯市場上，美元變動不大，美國債券因退伍軍人紀念日假期暫停交易。歐洲股市普遍上漲，亞洲股市表現分歧。

CoreWeave 的最新財測引發投資人對 AI 產業成長動能的再度擔憂。該公司以租賃高效能 AI 晶片運算資源為主，市場原先視其為輝達生成式 AI 應用熱潮的重要受益者，如今卻因需求不如預期，為科技板塊再添陰影。

貝萊德 (BCS-US) 歐洲中東非股票投資長朱爾 (Helen Jewell) 受訪指出：「AI 概念的估值雖不至於泡沫化，但若市場對成長故事產生動搖，波動就會明顯放大。我們依然看好 AI 的長期潛力，但過程勢必充滿震盪。」

輝達股價走弱，部分源於軟銀的拋售。軟銀財務長後藤芳光 (Yoshimitsu Goto) 在財報會上證實，該公司出售持股後套現 58.3 億美元，但未透露資金用途。他表示：「我無法判斷我們是否正處於 AI 泡沫，但出售輝達持股是為了更靈活運用資金。」市場解讀為軟銀在評估 AI 估值過熱風險之際，選擇落袋為安。

儘管短線受 AI 題材修正影響，美股投資人仍寄望於政治僵局的緩解。隨著美國政府預計在周三 (12 日) 結束長達 41 天的關門，市場期待最新就業與通膨數據能支持聯準會 (Fed) 啟動更多降息。根據 CFRA 首席市場策略師史托佛 (Sam Stovall) 統計，歷次政府停擺結束後的 1 個月內，標普 500 平均上漲約 2.3%。

BNY 資深宏觀策略師 Geoff Yu 則提醒，短線市場仍將謹慎觀望，「接下來的關鍵在於數據、財報與 Fed 動向。在這三項因素未明朗之前，投資人會維持防守姿態。」

截至台北時間周二（11 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.07%，至每股 194.92 美元

軟銀集團發布業績報告顯示，其持有的 3,210 萬股輝達股票已於 10 月以 58.3 億美元價格售出，公司未揭露出售原因。軟銀也與 OpenAI 簽署了修訂協議，承諾將追加投資 225 億美元，將於 12 月透過願景基金 2 完成全部投資。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.97%，至每股 440.89 美元

特斯拉正籌備再度擴建德州超級工廠，新建一座專用設施，未來將用於其人形機器人 Optimus 的量產。馬斯克表示，公司將在得州超級工廠新建的專用廠房內，以實現年產能 1,000 萬台的目標。目前，Optimus 在得州超級工廠的量產時間表仍定於 2027 年啟動。

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價下跌 10.56%，至每股 94.46 美元

管人工智慧服務需求強勁，但受資料中心專案延期影響，輝達投資的 CoreWeave 下調了年度營收預期，盤前交易該公司股價暴跌近 9%，調整後營業利潤率從去年同期的 21% 下滑至 16%

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 NFIB 小企業信心指數報 98.2，預期 98.5，前值 98.8

