鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-26 10:30

隨著 2026 年即將到來，華爾街對科技股的熱情正從硬體狂歡轉向對 AI 投報率的冷思考。高盛頂尖交易員 Peter Callahan 在最新展望中指出，儘管那斯達克 100 指數今年累計上漲超 20%，但科技 7 巨頭市值增速已從 2024 年的 5.4 兆美元放緩至 3.5 兆美元，且超過 30% 成分股收跌，顯示市場分化已達極端水平。

目前，市場焦點集中於生成式 AI 能否兌現巨額資本開支承諾。輝達預測 2030 年 AI 基礎設施年支出或達 3 兆 - 4 兆美元，但投資人更關注這筆投入何時轉化為生產力提升。

Callahan 指出，2026 年科技股走勢將由以下十大關鍵議題主導：

1. AI 辯論轉向：焦點是否從算力轉向「物理 AI」(機器人、自動駕駛)？監理與報酬率 (ROIC) 如何演變？

2. 軟體產業估值修復：席位定價模式終結、智能體崛起、大模型 (LLM) 商品化競爭等懸頂之劍如何化解？

3. 蘋果戰略定位：是防禦型成長股還是 AI 敘事載體？折疊螢幕能否催化成長？

4. 大宗商品超級週期：DRAM、記憶體晶片及金銀銅漲價潮中，誰有能力消化成本壓力？

5. 生成式 AI 效率悖論：裁員推動的生產力提升，會否加劇非農就業數據壓力？

6. 網路平台選擇：Meta 等公司在利潤率與競爭辯論中最具投資價值？

7. 週期性產業反轉：住房、商業房地產、類比晶片或汽車產業會否觸底？

8. 硬體股領漲條件：毛利率與支出可見性辯論會否壓制半導體行情？

9. LLM 發展路徑：通用人工智慧（AGI）競賽中，中美模型將走向產品化還是原始智慧比拼？

10. 潛在盲點：代理商業（Agentic Commerce）或 SaaS 股回歸會否成為 2026 年共識？

回顧 2025 年，半導體與網路基礎設施族群以絕對優勢領先，而電信、支付軟體表現落後。Callahan 預測，2026 年那斯達克 100 回報雖穩健，但更傾向上半年兌現，因 AI 支出疑慮形成的「憂慮之牆」反而創造低預期機會。

摩根士丹利建議投資人佈局「擴大化交易」，因資金正從擁擠的 AI 基建股流向利用 AI 降本增效的折價標的，而所謂的「第二衍生品」，即那些透過 AI 改進產品發現、驅動新收入的公司，而非僅提供算力的「賣鏟人」，例如工業軟體商借 AI 優化供應鏈，或電商平台用智慧推薦提升轉換率。

儘管指數層面波動率走低，但個股波動劇烈。Callahan 示警，2026 年需警覺硬體股毛利率壓力及競爭加劇，同時關注中國 AI 模型商業化進展。

歷史經驗顯示，當市場過度聚焦單一敘事，被忽視的領域往往孕育超額收益，正如 2023-2025 年 AI 硬體的爆發終將讓位於應用層落地，下一階段勝出者或許是能將技術轉化為真實利潤的務實派。