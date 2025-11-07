鉅亨網編譯段智恆(圖：REUTERS/TPG) 2025-11-07 20:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (7 日) 表示，目前「沒有任何正在進行的討論」涉及向中國銷售該公司最先進的 Blackwell 系列人工智慧 (AI) 晶片，澄清外界對相關消息的臆測。

黃仁勳親口否認Blackwell賣中國：根本沒討論(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳指出：「目前我們沒有計劃出貨任何產品到中國。」他並補充：「是否讓輝達產品重新服務中國市場，這取決於中國的政策，我期待有一天他們改變立場。」

Blackwell 為輝達現階段旗艦 AI 晶片，因美國政府擔憂其可能強化中國軍事與 AI 能力，至今仍禁止出口。外界原推測，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會晤時可能達成協議，允許輝達出售經降規版本，但目前尚無任何跡象顯示已達成共識。

針對先前在《金融時報》(FT) 報導中被引述「中國將贏得 AI 競賽」的說法，黃仁勳也進一步澄清：「那並不是我原本的意思。我說的是中國的 AI 技術很強，有許多頂尖研究人員。」他指出，全球約有 50% 的 AI 研究人員在中國，許多熱門的開源 AI 模型也來自當地，「他們進展非常快，美國也必須加倍努力，因為全球競爭極為激烈。」

《彭博》指出，黃仁勳近月持續全球巡迴，繼美國與南韓之行後，再度訪台並會晤合作夥伴。儘管輝達市值近月攀升至 5 兆美元、成為全球最有價值企業，但市場近期對 AI 投資報酬的可持續性仍有疑慮。