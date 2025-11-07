黃仁勳親口否認Blackwell賣中國：根本沒討論
鉅亨網編譯段智恆(圖：REUTERS/TPG)
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (7 日) 表示，目前「沒有任何正在進行的討論」涉及向中國銷售該公司最先進的 Blackwell 系列人工智慧 (AI) 晶片，澄清外界對相關消息的臆測。
黃仁勳指出：「目前我們沒有計劃出貨任何產品到中國。」他並補充：「是否讓輝達產品重新服務中國市場，這取決於中國的政策，我期待有一天他們改變立場。」
Blackwell 為輝達現階段旗艦 AI 晶片，因美國政府擔憂其可能強化中國軍事與 AI 能力，至今仍禁止出口。外界原推測，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會晤時可能達成協議，允許輝達出售經降規版本，但目前尚無任何跡象顯示已達成共識。
黃仁勳此行為今年第四度訪台，他在抵達台南後接受台灣媒體訪問時表示，此行停留約一天半，主要為拜訪長期合作夥伴台積電 (2330-TW)(TSM-US) 並參加該公司運動會。他笑稱：「業務狀況非常好，所以我回來鼓勵我的台積電朋友們。」
針對先前在《金融時報》(FT) 報導中被引述「中國將贏得 AI 競賽」的說法，黃仁勳也進一步澄清：「那並不是我原本的意思。我說的是中國的 AI 技術很強，有許多頂尖研究人員。」他指出，全球約有 50% 的 AI 研究人員在中國，許多熱門的開源 AI 模型也來自當地，「他們進展非常快，美國也必須加倍努力，因為全球競爭極為激烈。」
《彭博》指出，黃仁勳近月持續全球巡迴，繼美國與南韓之行後，再度訪台並會晤合作夥伴。儘管輝達市值近月攀升至 5 兆美元、成為全球最有價值企業，但市場近期對 AI 投資報酬的可持續性仍有疑慮。
輝達目前獲准在中國銷售性能受限的 H20 晶片，不過黃仁勳坦言，中國不再願意採用輝達產品，使其在中國高階 AI 晶片市場市占為零。他並曾於 8 月財報會議上指出，若能恢復向中國出貨，公司將能進入價值約 500 億美元的市場，且中國 AI 系統需求年成長率達 50%。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 輝達黃仁勳收斂「中國將贏AI競賽」說法 再度呼籲美國需加速前進
- 稀土出口鬆綁？中國新許可制度年底揭曉 但川普恐要失望了
- 中國封殺輝達晶片 黃仁勳：盼中國政府改變政策
- 稀土出口鬆綁？中國新許可制度年底揭曉 但川普恐要失望了
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇