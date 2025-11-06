德國今年電動車銷量成長40% 特斯拉卻慘跌五成10月僅賣出750輛

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 03:46

‌



特斯拉10月在德國僅售出750輛電動車，較去年同期腰斬逾半。(圖:Shutterstock)

根據德國聯邦交通局 (KBA) 公布的最新數據，特斯拉 10 月在德國僅售出 750 輛電動車，去年同期為 1,607 輛。今年截至目前，德國純電動車銷量達 43.46 萬輛，較去年同期成長近 40%，但特斯拉僅賣出 1.56 萬輛，較去年同期重挫五成。

‌



特斯拉在德國柏林近郊的布蘭登堡設有大型組裝廠，但這家公司在當地並不受歡迎。

馬斯克 (Elon Musk) 煽動性的政治言論，以及他公開支持德國極右派反移民政黨「德國另類選擇黨」(AfD)，已嚴重影響當地左傾消費者對特斯拉品牌的興趣。

特斯拉在歐洲各地還面臨眾多歐洲與中國競爭對手的挑戰，這些對手推出體積更小、價格更親民的電動車，許多售價低於 3.5 萬歐元。

特斯拉 10 月開始在德國販售新款平價版 Model Y 休旅車。這款簡配版售價 3.99 萬歐元，比先前德國市場最便宜的 Model Y 低了約 5,000 歐元。

新推出的低價車款能否重振特斯拉在德國或歐洲市場的需求，仍有待觀察。

不過未來德國的政策調整可能提振該市場整體電動車買氣。