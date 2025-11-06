德國今年電動車銷量成長40% 特斯拉卻慘跌五成10月僅賣出750輛
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 今年在德國銷售慘澹，10 月與年初至今銷量較去年同期分別大減五成以上與五成。馬斯克支持極右派政黨的爭議立場重創品牌形象，加上歐洲與中國對手推出更便宜車款，讓特斯拉在德市場陷入困境。
根據德國聯邦交通局 (KBA) 公布的最新數據，特斯拉 10 月在德國僅售出 750 輛電動車，去年同期為 1,607 輛。今年截至目前，德國純電動車銷量達 43.46 萬輛，較去年同期成長近 40%，但特斯拉僅賣出 1.56 萬輛，較去年同期重挫五成。
特斯拉在德國柏林近郊的布蘭登堡設有大型組裝廠，但這家公司在當地並不受歡迎。
馬斯克 (Elon Musk) 煽動性的政治言論，以及他公開支持德國極右派反移民政黨「德國另類選擇黨」(AfD)，已嚴重影響當地左傾消費者對特斯拉品牌的興趣。
特斯拉在歐洲各地還面臨眾多歐洲與中國競爭對手的挑戰，這些對手推出體積更小、價格更親民的電動車，許多售價低於 3.5 萬歐元。
特斯拉 10 月開始在德國販售新款平價版 Model Y 休旅車。這款簡配版售價 3.99 萬歐元，比先前德國市場最便宜的 Model Y 低了約 5,000 歐元。
新推出的低價車款能否重振特斯拉在德國或歐洲市場的需求，仍有待觀察。
不過未來德國的政策調整可能提振該市場整體電動車買氣。
德國約兩年前取消純電動車購車補助，這項政策改變最初導致純電動車需求急劇下滑。該國現在準備啟動新的電動車補助計畫，將於 2026 年 1 月生效，目標是協助中低收入買家購買零排放車輛。
