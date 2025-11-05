鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-05 23:12

‌



麥當勞 (McDonald’s) 周三 (5 日) 美股盤前公布第三季 (截至 9/30) 財報，全球同店銷售成長優於市場預期，在平價促銷策略支撐下，美國市場表現持穩。不過，獲利略遜於分析師預估，顯示消費力放緩仍對營運構成壓力。

〈財報〉麥當勞Q3同店銷售優預期 平價促銷支撐成長動能(圖：REUTERS/TPG)

‌



美國同店銷售成長 2.4% 平價促銷帶動客單價提升

根據財報，美國市場方面，第三季同店銷售較去年同期成長 2.4%，主要受到每位顧客平均消費金額上升帶動。相比第二季同店銷售年增 3.8%，第三季需求動能有所放緩。麥當勞於第一季曾出現同店銷售下滑 1%，顯示消費力仍呈起伏狀態。

圖：麥當勞財報

麥當勞近月加大優惠與價格調整，包括 8 月下調部分品項售價，以及推出「買一加購 1 美元」活動，涵蓋香腸比司吉堡與雙層起司漢堡等品項，以吸引對價格更敏感的消費者。

然而，實體來客數仍有壓力。根據 Placer.ai 資料，7 月至 9 月期間麥當勞美國到店訪客量較去年同期減少 3.5%，略遜於速食業平均 2.3% 的降幅。

全球同店銷售成長 3.6% 國際市場優於美國本土

第三季全球同店銷售成長 3.6%，優於 LSEG 統計的市場預估 3.55%。海外市場成為主要成長來源，日本、德國與澳洲表現亮眼，帶動國際市場銷售年增 4.3%。由地方合作夥伴經營的市場同店銷售則成長 4.7%。

麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 表示，公司在充滿挑戰的環境下仍展現「可持續成長能力」。

營收符合預期 獲利小幅遜於市場估值

麥當勞第三季營收報 70.8 億美元，與市場預期一致；經調整後每股盈餘為 3.22 美元，略低於分析師預估的 3.33 美元。不同營運模式表現不一，加盟店收入自 40.9 億美元增加至 43.6 億美元；但自營餐廳收入則因訪客量下降下滑 3%，降至 25.6 億美元。

圖：麥當勞財報

在高通膨期間，公司先前以漲價支撐獲利，但消費外食支出減弱，使麥當勞今年重新加強平價與限時促銷，包括 5 美元優惠套餐與重啟超值套餐 (Extra Value Meals) 等策略。分析師提醒，一旦公司補貼減弱，加盟業者可能需承擔更高促銷成本。