鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-06 00:37

美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未來關稅政策走向。

大法官火力全開！川普關稅陷法律強震(圖：REUTERS/TPG)

在長達逾一小時的辯論中，多位大法官質疑川普是否能依 1977 年頒布、用於應對國家危機的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 擴大施加關稅，包括美國首席大法官羅伯茲 (John Roberts)、大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)、戈蘇奇 (Neil Gorsuch)、卡瓦諾 (Brett Kavanaugh) 與阿利托 (Samuel Alito)。羅伯茲表示：「徵稅向來是國會的核心權力。」戈蘇奇則擔憂，一旦行政部門取得如此權限，「國會在現實上將難以取回」。

美國訟務司代表索爾 (D.John Sauer) 為政府辯護稱，這些是為調節外貿的「管制性關稅」，而非以籌措收入為目的，認為適用 IEEPA 並無問題。然而，大法官索托瑪約 (Sonia Sotomayor) 反駁：「你說關稅不是稅，但它確實就是稅，從美國人民身上徵收。」她並強調，過去從未有總統動用 IEEPA 作為課徵關稅的工具。

庭審中亦提及「重大問題原則」(Major Questions Doctrine)，大法官追問關稅涉及高度經濟與政策影響時，是否須有更明確的國會授權。羅伯茲並再度質疑：「若此權力能讓總統對任何國家、任何商品、任何時間、任意幅度加徵關稅，這顯然是重大權限。」

目前美國針對多國商品的稅率以 10% 為基本，印度與巴西部分商品最高可達 50%。若關稅最終獲判有效，負責任聯邦預算委員會估計至 2035 年可為美國帶來 3 兆美元額外收入；該組織亦指出，美國財政部 2025 會計年度下半年從海關關稅收取 1,510 億美元，較 2024 年同期暴增近 3 倍。

但若最高法院裁定違法，美國可能須退還 7,500 億美元或更多款項。過去已有多家小企業與 12 位民主黨州檢察長提起訴訟，下級法院裁定川普所依據的法律授權不足，因此關稅違法。

保守派與自由派大法官均對政府論點提出尖銳質疑，並向原告律師卡提亞 (Neal Katyal) 請教總統權限界線。卡提亞指出：「關稅就是稅，創國先賢已將此權力明訂交予國會。」

本案同時涵蓋川普以打擊芬太尼為由，對加拿大、墨西哥與中國商品課徵的關稅措施。川普堅稱關稅對保護美國經濟、鞏固國安與促使企業回流至美國生產至關重要。川普團隊亦主張，若撤銷關稅，美國恐面臨他國「無情貿易報復」，並削弱對外談判籌碼。

川普日前在 Truth Social 發文表示，最高法院此案對美國而言「攸關生死」，並聲稱目前美股屢創新高，國家聲望提升，「很大一部分來自關稅帶來的經濟安全」。他原先表示考慮親自出席庭審，但最後改口表示不希望分散法院焦點。