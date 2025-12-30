〈美股盤後〉金銀賣壓出籠 礦業股承壓 美股收黑 未能迎來聖誕行情
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美國股市在 2025 年最後一週開局不利，道瓊工業指數、標準普爾 500 指數和那斯達克指數週一 (29 日) 均收跌。
標普 500 指數週一微跌 0.35%，那斯達克指數下滑 0.50%，道瓊指數回落 249 點；盤面呈現價值股表現優於成長股的格局。人工智慧 (AI) 類股承壓，輝達、Palantir、Meta 與甲骨文同步走低。
隨著新年假期將至，許多市場參與者暫離交易桌，市場預期成交量偏低，限制指數的方向性走勢。
儘管一些投資人期待 12 月最後幾天和 1 月初的「聖誕行情」能夠提振股市，但今年股市在歷年聖誕行情期間表現卻略顯平淡，美股在 12 月 24 日上漲，但在 12 月 26 日和 12 月 29 日均略有回落。
本週經濟數據相對清淡，投資人仍將再度觀察聯準會對 2026 年的政策思維，聯準會週二將公布 12 月會議紀錄。
投資人持續押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產帶來助力。
地緣政治方面，俄羅斯週一聲稱烏克蘭試圖用無人機襲擊普丁官邸，烏克蘭總統澤倫斯基隨即否認，國際油價和能源股週一攀升。
美股週一 (29 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 跌 0.69%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.016%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.19%。
費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 漲 0.29%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.78%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.21%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 跌
0.79%；美光 (MU-US) 大漲 3.41%。
台股 ADR 表現分化。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.91%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.26%。
企業新聞
白銀一度突破每盎司 80 美元，但週一回檔逾 7%，黃金摔超 4%，獲利回吐開始，全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) (NEM-US) 重挫超 5%，費利浦 · 麥克莫蘭銅金公司 (FCX-US) 跌超 2%。Global X 白銀礦商 ETF(SIL-US) 跌幅超過 5%。
英特爾證實輝達已完成投資，輝達已依照今年 9 月達成的協議，買進價值 50 億美元的英特爾 (INTC-US) 股票，英特爾週一升 1.33% 至每股 36.68 美元，今年以來漲幅高達 81.40%。
輝達 (NVDA-US) 回吐部分上週漲幅，週一收低 1.21% 報每股 188.22 美元，今年以來漲幅達 36.09%。
華爾街大多頭 Wedbush 預測，除了輝達之外，微軟 (MSFT-US)、Palantir (PLTR-US)、蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 CrowdStrike (CRWD-US) 將成為 2026 年人工智慧領域最有前五名的公司。
生技公司 Ultragenyx (RARE-US) 週一股價重挫逾 40%。Ultragenyx 表示，其骨骼疾病用藥 setrusumab 在兩項臨床試驗中未達市場預期。
華爾街分析
對華爾街而言，2025 年是表現亮眼的一年，標普全年迄今漲幅逾 17%，道瓊指數上漲約 14%，可望創下 2021 年以來最佳年度表現，那斯達克指數今年以來表現最強，漲幅超過 21%。
E-Trade 交易與投資董事總經理 Chris Larkin 指出，2025 年年底是否出現一波行情，關鍵可能在於白銀與黃金的表現。
Larkin 週一寫道：「如果股市要以高姿態結束又一個兩位數的年漲幅，科技股很可能必須承擔主要推力，但貴金屬也可能扮演關鍵角色。」
他表示，上週礦業股是推動標普 500 指數創新高的重要力量之一，走勢與金屬價格的破紀錄漲勢高度同步。「如果黃金與白銀在 2025 年收在歷史高點，標普 500 指數同樣收高的機會也會提高。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇