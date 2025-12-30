〈美股盤後〉金銀賣壓出籠 礦業股承壓 美股收黑 未能迎來聖誕行情

search icon



鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

美國股市在 2025 年最後一週開局不利，道瓊工業指數、標準普爾 500 指數和那斯達克指數週一 (29 日) 均收跌。

cover image of news article
金銀賣壓出籠 礦業股承壓 美股收黑 未能迎來聖誕行情 (圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數週一微跌 0.35%，那斯達克指數下滑 0.50%，道瓊指數回落 249 點；盤面呈現價值股表現優於成長股的格局。人工智慧 (AI) 類股承壓，輝達、Palantir、Meta 與甲骨文同步走低。


隨著新年假期將至，許多市場參與者暫離交易桌，市場預期成交量偏低，限制指數的方向性走勢。

儘管一些投資人期待 12 月最後幾天和 1 月初的「聖誕行情」能夠提振股市，但今年股市在歷年聖誕行情期間表現卻略顯平淡，美股在 12 月 24 日上漲，但在 12 月 26 日和 12 月 29 日均略有回落。

本週經濟數據相對清淡，投資人仍將再度觀察聯準會對 2026 年的政策思維，聯準會週二將公布 12 月會議紀錄。

投資人持續押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產帶來助力。

地緣政治方面，俄羅斯週一聲稱烏克蘭試圖用無人機襲擊普丁官邸，烏克蘭總統澤倫斯基隨即否認，國際油價和能源股週一攀升。

美股週一 (29 日) 主要指數表現： 

  • 美股道瓊指數下跌 249.04 點，或 0.51%，收 48,461.93 點。
  • 那斯達克指數下跌 118.748 點，或 0.5%，收 23,474.349 點。
  • S&P 500 指數下跌 24.2 點，或 0.35%，收 6,905.74 點。
  • 費城半導體指數下跌 29.4 點，或 0.41%，收 7,178.3 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 109.26 點，或 0.68%，收 15,957.59 點。
(圖片：FINVIZ)
標普 11 大板塊中以非必需消費、原料與資訊科技跌幅居前，能源、房地產、公用事業與必需消費品逆勢上漲。(圖：finviz) 

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭走勢分歧。Meta (META-US) 跌 0.69%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.016%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.19%。

費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 漲 0.29%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.78%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.21%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 跌
0.79%；美光 (MU-US) 大漲 3.41%。

台股 ADR 表現分化。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.91%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.26%。

企業新聞

白銀一度突破每盎司 80 美元，但週一回檔逾 7%，黃金摔超 4%，獲利回吐開始，全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) (NEM-US) 重挫超 5%，費利浦 · 麥克莫蘭銅金公司 (FCX-US) 跌超 2%。Global X 白銀礦商 ETF(SIL-US) 跌幅超過 5%。

英特爾證實輝達已完成投資，輝達已依照今年 9 月達成的協議，買進價值 50 億美元的英特爾 (INTC-US) 股票，英特爾週一升 1.33% 至每股 36.68 美元，今年以來漲幅高達 81.40%。

輝達 (NVDA-US) 回吐部分上週漲幅，週一收低 1.21% 報每股 188.22 美元，今年以來漲幅達 36.09%。

華爾街大多頭 Wedbush 預測，除了輝達之外，微軟 (MSFT-US)、Palantir  (PLTR-US)、蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 CrowdStrike (CRWD-US) 將成為 2026 年人工智慧領域最有前五名的公司。 

生技公司 Ultragenyx (RARE-US) 週一股價重挫逾 40%。Ultragenyx 表示，其骨骼疾病用藥 setrusumab 在兩項臨床試驗中未達市場預期。

華爾街分析

對華爾街而言，2025 年是表現亮眼的一年，標普全年迄今漲幅逾 17%，道瓊指數上漲約 14%，可望創下 2021 年以來最佳年度表現，那斯達克指數今年以來表現最強，漲幅超過 21%。

E-Trade 交易與投資董事總經理 Chris Larkin 指出，2025 年年底是否出現一波行情，關鍵可能在於白銀黃金的表現。

Larkin 週一寫道：「如果股市要以高姿態結束又一個兩位數的年漲幅，科技股很可能必須承擔主要推力，但貴金屬也可能扮演關鍵角色。」

他表示，上週礦業股是推動標普 500 指數創新高的重要力量之一，走勢與金屬價格的破紀錄漲勢高度同步。「如果黃金白銀在 2025 年收在歷史高點，標普 500 指數同樣收高的機會也會提高。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數48461.93-0.51%
現貨白銀72.79-8.03%
現貨黃金4334.69-4.36%
NASDAQ23474.35-0.50%
S&P 5006905.75-0.35%
費城半導體7178.27-0.41%
Crowdstrike控股475.91-1.10%
應用材料263.05+0.44%
蘋果273.76+0.13%
Alphabet公司(A)313.56+0.02%
微軟487.1-0.13%
亞馬遜232.07-0.19%
超微半導體215.61+0.29%
博通349.39-0.78%
輝達188.22-1.21%
高通173.43-0.79%
特斯拉459.64-3.27%
美光科技294.37+3.41%
Meta平台658.69-0.69%
日月光投資控股16.02+1.91%
聯電 ADR7.97-0.62%
中華電41.72+0.26%
紐蒙特99.81-5.64%
費利浦·麥克莫蘭銅金公司51.48-2.94%
英特爾36.68+1.33%
帕蘭提爾科技184.18-2.40%
台積電ADR300.92-0.63%
Ultragenyx製藥19.72-42.3%
Global X 白銀礦業股 ETF85.145-5.41%
Meta平台658.69-0.69%

