鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 21:10

根據《路透》周二 (30 日) 報導，美國消費者金融保護局 (CFPB) 正面臨成立以來最嚴峻的存續危機。在川普政府推動刪減經費、縮編人力之際，這個 2008 年金融危機後設立、專責監管金融市場與保障消費者權益的聯邦機構，恐於 2026 年前耗盡資金並實質停擺，引發外界對美國消費者保護體系出現真空的疑慮。

川普刪減經費！美國消費者保護機構瀕臨瓦解(圖：REUTERS/TPG)

川普政府認為，CFPB 長期以來權力過大、干預市場運作，並將其形容為民主黨的政治工具。白宮與國會共和黨人已同步出手，透過預算、訴訟與人事調整，削弱該機構的監管與執法功能。

資金、人力雙重壓力 機構恐於 2026 年前停擺

CFPB 代理主管、白宮預算局局長伏特 (Russell Vought) 已多次公開表示，計畫關閉該機構。政府目前正透過司法途徑，試圖裁撤多達九成員工，並規劃將尚未結案的調查與訴訟移交司法部處理。

CFPB 則警告，依現行資金狀況，最快將於 2026 年初用罄。伏特主張，在聯準會 (Fed) 恢復「盈利狀態」前，他無權向 Fed 再度申請資金支持，此一說法已遭多名法律與財政專家質疑。

國會共和黨人亦在今年 7 月削減 CFPB 可動用的最高預算額度，進一步壓縮其運作空間。近一年來，該機構已中止或撤回多項監管規則，涵蓋醫療債務、學生貸款、信用卡滯納金、透支費用與房貸市場等領域，同時暫停多起執法行動與日常監督工作，內部也出現一波辭職潮。

政策立場分歧 共和黨批過度監管

CFPB 成立於 2010 年，是美國國會在金融危機後改革的一環，主要負責防範不公平、欺騙或濫用的金融行為。該機構資金不經年度撥款，而是直接向聯準會提取，主管過去亦享有一定程度的任期保障，這些設計長期成為保守派批評焦點。

共和黨人士認為，聯邦存款保險公司 (FDIC)、貨幣監理署(OCC) 與各州監管機構，已具備保護消費者的功能，CFPB 屬於重複設置，且對銀行與企業執法過嚴，抬高合規成本。

他們也批評歷任 CFPB 主管在部分議題上逾越法定權限，包括試圖監管國會明文排除在外的產業，例如汽車經銷商。2020 年，美國最高法院裁定總統可隨時撤換 CFPB 主管，進一步削弱該機構的制度保障。

消費者團體警告 保護真空恐擴大

不過，即使部分前監管官員對 CFPB 過往作為持保留態度，也對其可能全面退場感到憂心。曾任 FDIC 副主席的霍尼格 (Thomas Hoenig) 指出，若完全撤除 CFPB，金融市場中的濫用行為恐不減反增。

CFPB 資料顯示，自成立以來，該機構已促使金融機構向消費者退回約 210 億美元賠償。每年有數百萬名美國民眾透過該機構申訴信用報告錯誤、詐騙、掠奪性放貸與歧視等問題，企業須回應或修正。

消費者團體指出，若 CFPB 消失，民眾將被迫回到由多個聯邦與州機構分散負責的舊體制，相關單位往往資源有限、權限不足，難以有效處理跨州或大型金融機構案件。