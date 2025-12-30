鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 19:25

根據《路透》周二 (30 日) 報導，美國債券在 2025 年交出亮眼成績單，受惠於聯準會 (Fed) 啟動降息循環與經濟展現韌性，帶動債市寫下 2020 年以來最佳表現。不過，多位市場人士警告，隨著 Fed 明年降息力道趨緩，加上美國財政政策可能刺激經濟再加速，2026 年債券總報酬面臨降溫風險。

美債今年賺很兇？專家提醒：明年恐怕沒那麼好過(圖：REUTERS/TPG)

2025 年 Fed 累計降息 75 個基點，推動殖利率下滑，讓既有高息債券價格上揚；與此同時，美國企業獲利表現穩健，使投資人要求的信用利差維持在接近歷史低點水準，支撐企業債表現。晨星美國核心債券總報酬指數 (Morningstar US Core Bond TR YSD) 今年報酬率約 7.3%，創下 2020 年以來新高。

‌



不過，市場普遍認為，這樣的環境明年恐難以複製。即使利率仍有下行空間，債券價格上漲動能可能受限，使總報酬表現不如今年。

Fed 降息趨緩 長天期債券承壓

市場預期 Fed 在 2026 年的降息幅度將小於今年。根據利率期貨定價，交易員目前預期明年約有 60 個基點的降息空間，明顯低於 2025 年水準。

此外，美國總統川普推動的減稅與擴大支出政策，預料將在 2026 年提振經濟成長，部分投資人擔心，這可能限制長天期美債殖利率的下行空間，甚至推升殖利率回升。

Rockefeller Global Family Office 投資長 Jimmy Chang 指出，短天期債券殖利率仍可能隨著 Fed 降息而下滑，但若經濟再度加速，長天期殖利率反而可能走高，進而壓抑債券總報酬表現。

10 年期美國公債殖利率今年已下滑逾 40 個基點，目前約在 4.1% 附近，但市場多半預期，2026 年底殖利率將維持在現有水準或略高。摩根大通 (JPM-US) 預估，10 年期美債殖利率明年底將升至 4.35%，美銀證券則預估為 4.25%。

信用利差接近低點 企業債風險分歧

企業債方面，投資級債券信用利差目前約 80 個基點，接近 1998 年以來低檔水準。ICE 美銀美國公司債指數顯示，今年投資級債券報酬率接近 8%，高於去年的 2.8%；高收益債報酬率約 8.2%，與去年相近。

摩根大通預期，隨著科技企業發債規模可能增加，投資級債信用利差明年或擴大至 110 個基點，總報酬可能下滑至約 3%。不過，法國巴黎銀行則較為樂觀，預估明年底信用利差仍可維持在 80 個基點。