鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 08:45

銀價今 (30) 日在亞洲早盤交易時段守在每盎司 71 美元上方，此前一個交易日下跌 9%，創下逾五年最大單日跌幅紀錄，金價則持平於每盎司 4340 美元左右，前一交易日下跌 4.4%，而在周一 (29 日) 出現兩位數百分比跌幅後，鉑金和鈀金繼續下行。

黃金周一暴跌 4.4%，從 4500 美元上方逼近 4300 美元，現貨白銀閃崩 10%，現貨鈀金閃崩 16.68%，現貨鉑金閃崩近 14%。

關於貴金屬閃崩，專家分析稱首要導火線是貴金屬前期累積的巨大漲幅，白銀今年來飆漲 180%，鉑金暴漲 170%，鈀金亦猛漲一倍，光是上月就漲逾 50%，嚴重偏離基本面的價格泡沫早已埋下隱憂。

根據測算，若某歐洲銀行持有 20 億美元白銀空頭部位，過去一月銀價從 50 美元飆至 80 美元已致其虧損 75 億美元，加上保證金上調壓力，流動性缺口高達 77.5 億美元。

傳言發酵之際，投機資金加速撤離。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，非美國銀行白銀空頭合約名義總額高達 200 億美元，任何風吹草動都可能觸發連鎖反應，更值得警惕的是年末獲利集中套現的常規操作，恰與恐慌情緒形成共振，

特斯拉執行長馬斯克上周六 (27 日) 公開質疑稱銀價暴漲「不利於工業發展」，中金公司亦預警黃金脫離基本面的風險，進一步動搖市場信心。

儘管壓力測試顯示，主流銀行具備應對能力，但衍生性商品市場的潛在連鎖反應仍引發憂慮。有交易員透露，聯準會 (Fed) 罕見地在周末啟動 510 億美元緊急注資，雖未指明用途，卻被解讀為維穩訊號。