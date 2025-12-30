鉅亨網編譯許家華 2025-12-30 06:50

今年表現最亮眼的交易之一出現劇烈反轉，白銀期貨週一 (29 日) 遭遇自 2021 年以來最慘烈的一天。

銀價週一盤中在首度突破每盎司 80 美元的歷史新高後急轉直下，終場重挫 8.7%，收在每盎司 70.46 美元，創下自 2021 年 2 月以來的單日最大跌幅。若以盤中高低點計算，白銀期貨從高點到低點一度暴跌 15%，為 2020 年 8 月以來最大單日震盪幅度，當時跌幅曾達 16.85%。KKM Financial 執行長暨投資長基爾伯格（Jeff Kilburg）形容，這是一場「歷史性走勢」，市場已很久未見如此劇烈的波動。

基爾伯格指出，這波急跌主要來自獲利了結，以及年底投資人進行稅務損失調節，削弱了白銀在大幅上漲後的動能。即便如此，白銀今年以來仍累計上漲逾 140%，2025 年初的交易價格僅略高於每盎司 20 美元。

白銀的強勁漲勢也使其今年表現超越黃金。黃金期貨 2 月合約本月稍早首次突破每盎司 4,550 美元的歷史高點，今年以來累計漲幅超過 60%。不過，黃金同樣在週一出現回檔，單日下跌約 4.6%，收在每盎司 4,343.6 美元。

分析指出，白銀與黃金今年大漲的背後有多重因素支撐。在地緣政治緊張升溫與美國財政赤字擴大之際，兩者被視為避險資產與價值儲存工具，可對抗通膨或經濟不確定性。同時，美元走弱也使貴金屬對其他國家投資人更具吸引力，進一步推升需求。