鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 20:20

‌



《路透》周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，串流媒體巨擘 Netflix (NFLX-US) 正積極評估收購華納兄弟探索 (WBD-US) 旗下電影與串流業務的可行性，並已聘請財務顧問接觸相關資訊。此舉可能改寫好萊塢產業版圖，也為 Netflix 進一步擴張內容版圖鋪路。

好萊塢新皇誕生？Netflix想吃下華納兄弟影視王國(圖：REUTERS/TPG)

Netflix 接觸財務細節 傳已聘銀行評估出價

‌



知情人士表示，Netflix 已聘請曾協助 Skydance 成功收購派拉蒙環球 (Paramount Global) 的投資銀行 Moelis & Co，作為潛在收購案顧問。兩名知情人士並指出，Netflix 已獲准進入「資料室」查閱財務細節，顯示公司正進一步評估出價規模與策略。

截稿前，Netflix、Moelis 與華納兄弟探索均拒絕就相關傳聞置評。

Netflix 若成功取得華納兄弟片廠業務，將掌握好萊塢最具商業影響力的內容資產，包括《哈利波特》與 DC 漫畫等娛樂 IP。華納旗下電視工作室亦是 Netflix 重要內容供應商，負責製作多部人氣影集，包括 Netflix 原創《逆轉狂籃》(Running Point)、《安眠書店》(You) 及《女傭浮生錄》(Maid) 等。

此外，華納兄弟 HBO 及 HBO Max 串流業務的加入，對 Netflix 內容吸引力及訂戶成長具有立即挹注效果，被視為交易若成的最大亮點之一。

Netflix 執行長薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 曾向投資人表示，公司傳統上「偏向自行打造，而非透過收購」，但仍會就重大機會評估併購選項，條件是能加強公司娛樂產品線並提升競爭力。

薩蘭多斯並強調，不會考慮納入華納兄弟探索旗下有線電視頻道，包括有線電視新聞網 (CNN)、TNT、Food Network 與動物星球頻道 (Animal Planet) 等。他明言：「我們沒有興趣擁有傳統電視頻道，這一點沒有改變。」

華納考慮分拆或出售市場傳言升溫 競爭買家浮現

華納兄弟探索近期宣布，已收到多項不請自來的收購興趣，來自派拉蒙與 Skydance 等業者，並已啟動策略選項評估。公司將考慮是否按原計畫分拆公司架構，將電影與電視製作資產、HBO 及 HBO Max 從電視頻道部門中分離，或進一步探索出售公司部分資產甚至全部業務。