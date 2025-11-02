鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-02 12:00

今年全球股市的鎂光燈，毫不意外地打在了南韓股市身上，南韓綜合指數 (KOSPI) 今年迄今上漲 72%，將新興市場 MSCI 指數的 31% 與標普 500 的 18% 遠遠甩在身後，成為當之無愧的「全球股市王者」。

72%！南韓成全球股市新王 專家：三大關鍵因素助韓股瘋狂暴走（圖：Shutterstock）

這輪多頭的熱度滲透在市場的每個角落，半導體族群暴漲 128%、軍工漲 102%、汽車漲幅 67%，表現最弱的公用事業與紡織業也有 23% 和 18% 的漲幅，韓股總市值飆升至 3500 兆韓元，較去年同期成長 48%，10 月日均成交額年增逾一倍至 12.6 兆韓元，突破 4000 點當天更創 18.9 兆韓元的天量成交，券商交易系統幾乎被買單擠至癱瘓。

全球新興市場基金 10 月淨買超 320 億美元中，其中 28% 流向韓股，佔比遠超過印度的 17% 與巴西的 12%，外資正以實際行動投票。

這場多頭市場的背後是「天時、地利、人和」的三重共振。所謂「天時」，全球正陷入「三低」環境，Fed 降息預期升溫、WTI 原油跌至 60 美元附近、美元指數走弱推動韓元升值，外資持有韓股的匯兌收益達 6.8%；加上韓美貿易摩擦緩和，10 月底雙方簽署關稅協議，南韓汽車出口美國成本降低 10%，韓華海洋更因核潛艦合作股價單日漲 15%，「貿易威脅」陰霾消散。

「地利」則來自 AI 浪潮下的半導體超級週期。SK 海力士的 HBM3E 佔據全球 72% 高端市場，三星 12 層 HBM3E 獲輝達青睞，兩家合計掌控 91%HBM 產能。記憶體價格持續攀升，DRAM 從 1.8 美元 / GB 漲至 3.2 美元，NAND 從 0.3 美元漲至 0.52 美元，SK 海力士利潤率從 18% 飆升至 35%，三星半導體利潤率從 12% 漲至 21%。

三星股價突破 10 萬韓元，今年來上漲 57.9%，單家就為 KOSPI 貢獻 12.3% 漲幅，SK 海力士更誇張，股價上漲近兩倍，第三季淨利達 12.6 兆韓元（約 88 億美元），較去年同期成長一倍。半導體龍頭的爆發，更帶動設備商 SEMES(漲 176%)、材料商 KCC(漲 128%)、軍工韓華太空 (漲 60%) 等整個產業鏈「雞犬升天」。

「人和」則離不開政策推手。南韓政府 6 月推出 35 兆韓元經濟救助計畫，12 兆投向半導體研發、8 兆支持軍工出口，加上《半導體特別法》10% 稅額抵免，三星、SK 海力士稅後利潤率提升 2.3%。

企業治理改革強制股利率低於 3% 的公司回購股票，推動 KOSPI 成分股回購規模達 18.7 兆韓元，本益比從 9.3 倍修復至 11.7 倍，逼近新興市場平均值。

更關鍵的是，首爾 21 區投機性打房限購令推出後，10 月房市流出 4.2 兆韓元，其中 2.8 兆湧入股市，佔散戶新增資金的 65%，「炒房資金轉戰股市」成新趨勢。

市場狂熱中，外資、本土機構與散戶形成「三股勢力」。外資方面，今年第三季美國資金買入 8.2 兆韓元，10 月英國單月掃貨 3.1 兆，本土機構如韓國國民年金，持股市值突破 208 兆韓元，僅三星、SK 海力士就貢獻超 23 兆增值，10 月回檔時更豪擲 1.2 億淨買超固盤。

最醒目的仍是散戶。截至 10 月 15 日，南韓散戶槓桿資金達 23.8 兆韓元，逼近 2021 年 25.6 兆歷史高點，手中閒錢更達 66.6 兆韓元，較去年增加 38%。10 月新增股票帳戶 87 萬個，季增 42%，20-30 歲年輕人佔 63%，韓國財經論壇「Stocknote」日發文量 128 萬條，是去年同期 3 倍，「SK 海力士 HBM」搜尋量月增 380%。他們不僅押注本土，第二季滿倉半導體 (42%)，第三季轉投汽車 (37%)、軍工（28%），10 月聽說韓美合作基建又買進 1.8 兆建築股，更斥資 1840 億美元買美股美債，特斯拉槓桿 ETF 最受追捧。

交易頻率更是驚人，散戶日均交易 3.2 次，是機構 6.7 倍，10 月 16 日大盤回檔時，散戶單日買進 5.8 兆韓元，佔 30.7%。

不過，狂歡之下隱憂漸顯。外資持股已平均獲利 42%，英國短線資金佔比 67%，上周四 (10 月 30 日) 已開始撤離 2.3 兆韓元。

更危險的是槓桿高漲，韓國金融協會已發出警告，金融監督院更將槓桿 ETF 漲跌幅限制從 30% 縮減至 20%，要求券商提醒高槓桿投資者。