《紐約時報》指出，在美中人工智慧（AI）競賽與俄烏戰爭改變現代戰爭樣貌的背景下，一項長期被低估的結構性風險正逐漸浮現：無論是美國 AI 資料中心，還是國防部的未來武器系統，都高度依賴中國製造的電池。

根據《紐時》報導，這種依賴關係，正被華府與軍方視為日益嚴峻的國家安全問題。

在美國維吉尼亞州北部，被稱為「資料中心走廊」的區域，無窗、如飛機庫般巨大的建築正支撐著美國 AI 產業的運算需求。

這些資料中心耗電量驚人，堪比一座小型城市，對電力穩定性的要求近乎苛刻。

即使是短暫的電力閃斷，也可能破壞敏感的 AI 計算程序。為此，科技巨頭正投入數十億美元採購大型鋰離子電池，作為即時備援電力來源。

然而，《紐時》引述史丹佛大學胡佛研究所專家 Dan Wang 指出，在電池產業幾乎所有關鍵環節，中國都處於技術與規模上的領先地位。

距離資料中心不遠的美國國防部軍方官員也發出類似警告。

俄烏戰爭顯示，未來軍事力量將高度仰賴無人機、雷射武器、衛星與電子作戰系統，而這些裝備都需要來自中國、大量的高性能電池。

國防分析公司 Govini 的數據顯示，美軍目前在武器系統中，約有 6,000 種電池相關零組件依賴中國供應鏈。

Govini 執行長多爾蒂直言，幾乎所有美國武器平台都含有外國零組件。

《紐時》指出，川普政府正面臨政策兩難。一方面，川普長期批評電動車與清潔能源，並在上任後凍結多項拜登時期的電池製造補助；另一方面，隨著 AI 與國防需求浮現，白宮逐漸承認電池技術的戰略價值。

近幾週來，白宮已就電池供應鏈召開多場高層會議，能源部也悄然讓部分電池補助繼續執行，並宣布投入高達 5 億美元用於電池材料與回收計畫。

美國政府已著手扶植國內電池供應鏈，投入資源支持從事電池零組件與關鍵礦物開發的企業，其中也包括專注於新世代儲能技術的 Eos。

另一方面，華府亦在貿易談判中施壓盟友，要求日本承諾對美國本土電池製造產業進行數十億美元規模的投資。

新《國防授權法案》更明確限制國防部向「受關注的外國實體」（主要指中國）採購電池。

電池產業倡議組織「電池技術轉型倡導聯盟」執行董事暨共同創辦人吉拉德指出，華府當前的立場其實相當務實：政府對電動車本身並不熱衷，但在無人機運作、資料中心穩定供電以及 AI 發展上，電池卻是不可或缺的關鍵。

對此，白宮發言人 Taylor Rogers 表示，川普正要求各部會加強橫向協調，整合政策與資源，以確保美國在關鍵礦產供應與電池生產能力上，能持續維持全球領先地位。

美國要建立去中國化供應鏈，挑戰極高

不過，《紐時》引述多名專家指出，建立不依賴中國的電池產業，難度極高。

在磷酸鐵鋰（LFP）電池領域，中國長期處於領先位置。由於安全性高、成本相對低廉，這類電池已成為電動車與大型固定式儲能系統的主流選擇。

依據國際能源署統計，2024 年中國幾乎包辦全球磷酸鐵鋰電池的生產，市占率高達 99%，關鍵零組件的占比亦超過九成。

這項優勢不僅來自鋰、石墨等原料的提煉能力，更延伸至正極、負極等核心材料的製造環節，形成高度整合的產業體系。

相較之下，美國雖握有鋰礦資源，也培育出多家電池新創公司，但專家指出，若要縮小與中國的差距，仍需產官學協力與長期政策支持。

此外，關鍵礦物的提煉本身風險高、技術門檻高，而美國嚴格的環保法規，也使生產成本難以與中國競爭。

分析人士估計，美國至少還需要五年時間，才能建立足以滿足國內需求的磷酸鐵鋰電池產能；至於從材料到零組件的完整供應鏈，則恐怕需要更長時間才能成形。

AI 競賽的本質正在改變

《紐約時報》認為，這場危機象徵 AI 競賽的本質轉變：勝負不再只取決於晶片算力，而是取決於一國是否具備穩定供應大量電力的能源與儲能基礎設施。

OpenAI 曾在信中指出，電力已不只是公共設施，而是確保美國在關鍵科技領域領先的戰略資產。

美國官員也擔憂，中國在能源與電池技術上的優勢，可能最終動搖美國在 AI 領域的領先地位。

美國能源部長 Christopher Wright 今年 9 月曾形容，AI 的重要性堪比「第二個曼哈頓計畫」，暗指美國在 20 世紀 40 年代主導的核武研發工程。