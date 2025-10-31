鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 19:41

華爾街日報 (WSJ) 周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克領導的太空公司 SpaceX 可望拿下高達 20 億美元的美國國防部資金，用於發展能追蹤飛彈與飛機的衛星系統，支援美國總統川普提出的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦計畫。這筆資金雖已於 7 月川普簽署的稅收與支出法案中編列，但直到近期才與承包商產生明確連結。

馬斯克又贏了？傳SpaceX有望吃下五角大廈20億美元衛星大單(圖：REUTERS/TPG)

川普加速打造「金穹」飛彈防禦網

金穹是美國近年最具規模的國防建設構想之一，結合衛星與其他軍事科技，目標在敵方飛彈命中前即進行攔截。知情人士表示，首波系統將採用「空中動態偵測指標」(Air Moving Target Indicator, AMTI) 衛星架構，最終規模可能達到約 600 顆衛星。然而，美國防部目前對該計畫細節仍十分保密。

美國總統川普曾公開表示，金穹經費約需 1,750 億美元，但分析師普遍認為實際成本恐遠高於此。川普同時要求系統在任內投入運作，使計畫具有高度時程壓力。

SpaceX 崛起為美軍核心衛星供應商

報導指出，美國防部正計劃讓 SpaceX 扮演金穹多項項目的關鍵角色。除追蹤飛彈的衛星群外，SpaceX 也被期待參與另外兩套軍事衛星網路，包括負責傳遞敏感軍事通訊的「Milnet」，以及能監控地面車輛動態的衛星計畫。

SpaceX 憑藉火箭發射能力與龐大的星鏈 (Starlink) 網路，已替軍事與情報機構快速部署衛星。公司日前宣布，星鏈衛星發射數已超過 1 萬顆，規模居全球之冠，速度與成本優勢讓其在競標中取得明顯領先。

但國防部與 SpaceX 均拒絕評論金穹相關專案。五角大廈表示不會透露前置規劃或未定案事宜。SpaceX 也未回覆置評請求。

華府憂「廠商綁定」 國安依賴引警惕

在支持 SpaceX 之際，美國政府內部也出現聲音，警告不宜過度依賴單一企業執行國安任務。共和黨籍參議員史考特 (Rick Scott) 近期表示，將持續推動競爭機制，以防美國軍事衛星建設走向單一路線。

美國國防科學委員會去年提到，一旦過度依賴特定承包商，恐抑制技術創新並墊高成本。部分官員亦提及，過去馬斯克曾短暫威脅中止 NASA 載人太空船支持，引發五角大廈更關注供應鏈韌性。

