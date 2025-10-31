鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 00:00

根據《彭博》周四 (30 日) 報導，中資半導體企業聞泰科技 (Wingtech Technology) 要求荷蘭政府恢復旗下晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的前執行長張學政職務，作為重啟其在中國工廠出口的前提條件，顯示雙方僵局尚難化解。

供應鏈吃緊！安世晶片危機延燒 聞泰反擊荷蘭停職決定(圖：REUTERS/TPG)

荷蘭經濟事務部 9 月底以「公司治理存在嚴重缺陷且具有急迫性風險」為由，依據冷戰時期視為緊急管制的法律介入管理安世半導體。其後，阿姆斯特丹法院企業法庭於 10 月 7 日應管理階層請求，暫停張學政的執行長職務。

此事件引發汽車供應鏈不安。安世為車用電子提供大量關鍵、低成本晶片，包括邏輯元件與電晶體，其零組件短缺恐迫使歐洲多家車廠面臨停工風險。

聞泰科技發言人表示，荷蘭當局的作法「難以避免讓人認為是選中了張學政作為容易攻擊的目標，好宣稱取得政治勝利」，強調唯有恢復完整的管理權與股東權益，才能化解緊張局勢、恢復穩定。聞泰也否認外界對其竊取技術的指控。

荷蘭經濟事務部則強硬回擊，指稱張學政的決策「對生產能力、知識與智慧財產權的延續構成急迫威脅」，並涉及「濫用資金以利於其在中國的其他公司」，因此有必要採取行動。荷方強調，張學政的停職並非政府直接決定，而是司法調查後裁定的結果。

中國方面已封鎖安世半導體位於廣東大型工廠的晶片出口。該廠為全球規模最大的功率與訊號半導體生產基地之一，供應量約占安世半導體總產值的一半。業界普遍認為，在達成長期協議前，若未能儘快恢復出口，歐洲車廠恐遇零件短缺危機。