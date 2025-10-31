供應鏈吃緊！安世晶片危機延燒 聞泰反擊荷蘭停職決定
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周四 (30 日) 報導，中資半導體企業聞泰科技 (Wingtech Technology) 要求荷蘭政府恢復旗下晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的前執行長張學政職務，作為重啟其在中國工廠出口的前提條件，顯示雙方僵局尚難化解。
荷蘭經濟事務部 9 月底以「公司治理存在嚴重缺陷且具有急迫性風險」為由，依據冷戰時期視為緊急管制的法律介入管理安世半導體。其後，阿姆斯特丹法院企業法庭於 10 月 7 日應管理階層請求，暫停張學政的執行長職務。
此事件引發汽車供應鏈不安。安世為車用電子提供大量關鍵、低成本晶片，包括邏輯元件與電晶體，其零組件短缺恐迫使歐洲多家車廠面臨停工風險。
聞泰科技發言人表示，荷蘭當局的作法「難以避免讓人認為是選中了張學政作為容易攻擊的目標，好宣稱取得政治勝利」，強調唯有恢復完整的管理權與股東權益，才能化解緊張局勢、恢復穩定。聞泰也否認外界對其竊取技術的指控。
荷蘭經濟事務部則強硬回擊，指稱張學政的決策「對生產能力、知識與智慧財產權的延續構成急迫威脅」，並涉及「濫用資金以利於其在中國的其他公司」，因此有必要採取行動。荷方強調，張學政的停職並非政府直接決定，而是司法調查後裁定的結果。
中國方面已封鎖安世半導體位於廣東大型工廠的晶片出口。該廠為全球規模最大的功率與訊號半導體生產基地之一，供應量約占安世半導體總產值的一半。業界普遍認為，在達成長期協議前，若未能儘快恢復出口，歐洲車廠恐遇零件短缺危機。
知情人士指出，荷方動作其中一項導火線為張學政計畫將德國及英國廠區部分設備運往中國，並將部分專利轉移至中國。聞泰則予以否認，表示安世半導體為其全資子公司，技術合作屬正常運作，「沒有偷竊自身技術的必要，也無事實基礎」。
安世半導體原為恩智浦 (NXPI-US) 旗下業務，2021 年由聞泰科技全資收購。雖然其在全球半導體市場規模相對不大，但在汽車產業供應鏈中扮演關鍵角色。外界高度矚目荷蘭與中國如何在地緣政治與供應安全之間取得平衡，以避免衝擊歐洲工業生產。
