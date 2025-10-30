鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 21:43

美股主要指數周四 (30 日) 開盤走低，投資人消化大型科技企業喜憂參半的財報訊號，同時美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出更為謹慎的政策語調，市場對年底再度降息的押注降溫。Meta 開盤暴跌逾一成、微軟也下滑，拖累整體科技股走勢，而川普與中國國家主席習近平會晤落幕，未能扭轉市場觀望情緒。

〈美股早盤〉科技巨擘財報憂喜參半、Fed偏鷹 主要指數開低

截稿前，道瓊工業指數跌近 30 點或近 0.06%，那斯達克綜合指數跌近 300 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

受美中貿易談判最新進展、科技巨頭財報表現分歧以及聯準會 (Fed) 釋出謹慎訊號等多重因素影響，美股期指波動整理，市場在創高後暫時降溫。標普 500 期指早盤小跌 0.1% 至 0.2%，道瓊與那斯達克期指亦小幅走低。

美中關係緩和 提振市場風險偏好但仍需觀察

美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會晤後，雙方同意下調部分關稅、放寬出口管制並維持稀土供應，川普稱這是一場「令人驚艷的會晤」，市場視為重啟對話的重要象徵。然而分析普遍認為，雖有助穩定雙邊緊張，但更深層的貿易與科技對立仍待化解。

中國商務部表示，中方將暫停對稀土出口施加控制，期限一年。稀土概念股受消息激勵，MP Materials(MP-US) 早盤漲約 3%，USA Rare Earth(USAR-US) 與 Critical Metals(CRML-US) 分別漲逾 4% 及近 7%。川普同時要求北京恢復採購美國黃豆並加強查緝芬太尼走私。

至於科技供應鏈方面，川普表示尚未與習近平討論批准向中國出口輝達 (NVDA-US) 最新 Blackwell 晶片，引發市場對人工智慧 (AI) 高階晶片禁令走向的觀察。

科技財報表現分歧 AI 資本支出成市場焦點

新一季科技財報持續主導盤勢，「美股七雄」(Magnificent 7) 走勢表現分歧。Meta(META-US) 盤前重挫 8% 至 9%，因為該公司承擔近 160 億美元一次性支出拖累獲利，且管理層暗示 2026 年資本支出將明顯增加，引發投資人對 AI 成本回收周期的疑慮。

微軟 (MSFT-US) 股價亦跌約 2% 至 3%，主要因雲端增速未達市場高標預期，並警告今年資本支出將走高。相比之下，Alphabet(GOOGL-US)受惠 AI 帶動雲端業務強勁成長，盤前大漲 7% 至 8%。三大雲端巨頭上季資本支出合計達 780 億美元，年增達 89%，凸顯 AI 賽局仍在加速燒錢。

輝達則在前一交易日突破 5 兆美元市值大關後，周四盤前小幅回落，投資人等待 11 月 19 日財報以確認 AI 需求能否持續推升獲利。

Fed 訊號偏謹慎 美債殖利率上揚、美元維持強勢

Fed 周三如預期降息一碼 (25 個基點)，連二會議調降利率，同時宣布將自 12 月起停止縮減資產負債表 (QT)。不過主席鮑爾強調，未來降息並非板上釘釘，特別是在政府關門導致官方經濟數據缺失的情況下，Fed 會更審慎依據就業與通膨走勢判斷政策路徑。

在鮑爾發言後，市場對 12 月再降息一碼機率由近乎 100% 回落至約 60% 至 70%。10 年期美債殖利率走升至約 4.10%，美元連續第二日上漲，本月有望創 7 月以來最佳表現。

外匯與全球股市方面，歐元在歐元區優於預期的第三季成長數據公布後震盪走勢。日元因日銀 (日本央行 / BOJ) 維持利率不變且未釋出升息線索，再度走弱至每美元 154 附近。

全球股市近月在 AI 題材與降息預期支撐下屢創新高，但市場不乏提醒過度樂觀風險。投資機構人士表示，當資本支出放大、估值偏高、央行語氣趨保守，「適度降溫」可能有助行情更健康延續。

《彭博》策略分析也指出：「AI 仍是市場最大主導力量，即便存在投資泡沫疑慮，也不代表趨勢將逆轉。」

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

焦點個股：

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 3.00%，至每股 49.83 美元

丹麥藥廠諾和諾德為鞏固在減重藥市場的領先地位，周四提出至少 65 億美元的現金收購要約，欲收購美國減重新創企業 Metsera Inc.(MTSR-US)，企圖攔胡輝瑞 (PFE-US) 先前達成的併購協議。Metsera 表示，諾和諾德提出的條件優於輝瑞原案，並給予輝瑞 4 天協商修改的時間。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 4.08%，至每股 285.78 美元

Alphabet 第三季營收、利潤及全年資本開支指引全面超出預期，營收首破 1,000 億美元，多個核心業務實現兩位數成長。 AI 需求強勁帶動雲業務加速，訂單累積達 1,550 億美元。該公司大幅上修全年資本開支至 910 億 - 930 億美元，以加碼 AI 和基礎建設。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 12.59%，至每股 657.00 美元

Meta Platforms 盤前跌近 9%。該公司日前公布第三季業績，營收創下歷史新高，但公司警告未來資本支出將持續上升。該季營收為 512 億美元，年增 26%；淨利為 27 億美元，遠低於分析師預期。該公司將淨利潤大幅下滑歸因於推動川普「大而美法案」而確認的 159.3 億美元一次性稅務支出。 Meta 預計第四季營收將在 560 億至 590 億美元之間，大致符合市場預期。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Lombard Odier 表示，黃金漲幅已超越股票和債券市場，並補充稱殖利率曲線陡峭化、財政政策不確定性及 Fed 獨立性面臨的風險，可能繼續支撐央行和散戶投資者增持黃金。