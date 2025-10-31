輝達市值破5兆美元 分析師：這不會是網路泡沫2.0！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-31 00:53

‌



據《巴隆周刊》周三 (29 日) 報導，隨著輝達 (NVDA-US) 市值突破 5 兆美元，標普 500 指數有望站上 7000 點，不過卻有越來越多人，擔心市場重演 2000 年網路泡沫。但 LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 認為，儘管存在相似之處，當前科技股漲勢仍有堅實基本面支撐。

分析師認為當前科技股漲勢仍有堅實基本面支撐，與2000年網路泡沫不同。(圖:Shutterstock)

Buchbinder 表示，投資人不必因擔憂網路泡沫的歷史重演而卻步，雖然當前這輪牛市已進入第四年，但仍有其獨特性。

‌



科技股集中度創新高

但 Buchbinder 強調，目前科技股的本益比仍低於泡沫時期。雖然大型科技股及資訊科技類股的本益比確比標普 500 指數高出 34%，但仍遠低於 1990 年代末科技股最高曾達到的 50% 溢價水準。

他還認為，如今投入 AI 的數十億美元支出主要由成熟科技巨頭透過現有現金流融資。自 2022 年 11 月 ChatGPT 發布以來，輝達市值從當時的 4000 億美元暴增 4.5 兆美元，正是受惠於這波 AI 投資熱潮。

「科技股基本面強勁，獲利成長率有望維持在 20% 並持續至 2026 年，而且科技類股的獲利預期上調幅度在標普 11 大板塊中表現最佳，」他寫道，「因此我們認為科技股漲勢未必已經結束。」

新舊經濟價值對比

值得注意的是，輝達在過去 112 天內市值增加約 1 兆美元，這一增幅超過埃克森美孚 (XOM-US) 和萬事達 (MA-US) 的總市值。

換句話說，輝達所代表的新經濟最重要驅動力，包含晶片和數據的價值，是埃克森美孚和萬事達所代表的舊經濟最重要驅動力如石油和貨幣價值的五倍。

回到 1999 年，當時全球市值最高的微軟 (MSFT-US) 價值為 3500 億美元，與埃克森美孚之間的市值差距還不到 2000 億美元。

科技巨頭預計持續加碼 AI

「整個 AI 半導體、儲存、記憶體、網路、光通訊及伺服器硬體體系，都高度依賴這些公司未來的資本支出趨勢，」Mizuho Securities 科技、媒體與電信分析師 Jordan Klein 表示。