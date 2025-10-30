鉅亨網編譯段智恆 2025-10-30 20:20

丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 為鞏固在減重藥市場的領先地位，周四 (30 日) 提出至少 65 億美元的現金收購要約，欲收購美國減重新創企業 Metsera Inc.(MTSR-US)，企圖攔胡輝瑞 (PFE-US) 先前達成的併購協議。Metsera 表示，諾和諾德提出的條件優於輝瑞原案，並給予輝瑞 4 天協商修改的時間。

減重藥戰升溫！諾和諾德砸65億美元搶標Metsera 攔胡輝瑞併購案

諾和諾德此次提出每股 56.50 美元的現金報價，若 Metsera 未來達成特定研發或商業里程碑，收購總價最高可增至每股 77.75 美元 (增加 21.25 美元)，總值約達 90 億美元。相比之下，輝瑞先前的最高報價為每股 70 美元。

諾和諾德攔胡輝瑞 對價更優、布局更積極

Metsera 強調，若輝瑞未在期限內改審條件，而其董事會認定諾和諾德提案仍較優，將保有終止與輝瑞協議的權利。

輝瑞反擊稱，諾和諾德此舉是「魯莽」，企圖濫用市場主導地位、非法壓制競爭，並批評對方的提案「虛幻」，不具備優勢提案的資格。

受消息影響，諾和諾德股價在哥本哈根盤中一度下挫 3.4%。Metsera 股價今年迄今已近乎翻三倍，周四盤前交易再跳漲 20%，每股暫報 62.66 美元；輝瑞股價波變動不大，每股暫報 24.29 美元。

減重藥競逐白熱化 市場規模 2030 年恐上看千億美元

分析指出，全球抗肥胖市場預料在 2030 年達到 1,000 億美元規模，讓大型製藥公司爭相併購具潛力的新創公司。

Metsera 專注於開發「超長效降體重藥物」，包括注射頻率低於目前市面龍頭藥物的候選新藥。該公司產品屬於長效類胰淀素 (Amylin) 類藥物，相關研究認為其對腸胃副作用可能較 GLP-1 藥物 (如 Wegovy、Zepbound) 更溫和。

諾和諾德執行長道斯達 (Maziar Mike Doustdar) 積極重組業務、裁員數千人，並已以 50 億美元收購肝病新藥研發公司 Akero Therapeutics，顯示公司鎖定「下一代減重療法」的策略正全面展開。

Nordnet 分析師 Per Hansen 表示：「諾和諾德正在全力擴充研發線，充分展現肌肉，但代價是承擔大量財務壓力。」

輝瑞急尋疫後新成長點 諾和諾德亦面臨被超車風險

輝瑞在新冠疫情後面臨營收急凍，疫苗需求大幅回落，多款重磅藥物也接近專利到期。該公司自研的減重口服藥因一名試驗患者出現肝損傷跡象而折戟，使併購 Metsera 成為重建成長曲線的關鍵。