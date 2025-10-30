〈財報〉價格戰重創！比亞迪Q3獲利連兩季下滑、銷量2020年以來首度轉負

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 21:00

中國電動車龍頭比亞迪 (01211-HK) 周四 (30 日) 公布第三季財報，由於中國競爭升溫與價格戰壓力日益加劇，該季獲利持續下滑，連續兩季較去年同期下滑。比亞迪周四香港股價下跌 0.6%，至每股 104.2 港元。

〈財報〉價格戰重創！比亞迪Q3獲利連兩季下滑、銷量2020年以來首見衰退(圖：REUTERS/TPG)

具體來看，比亞迪第三季淨利為人民幣 78 億元 (約 11 億美元)，較去年同期下滑約 33%，創逾四年來最大跌幅；營收則減少 3% 至人民幣 1,949.8 億元，為超過五年來首見下滑，雙雙不及市場預期。

‌



圖：比亞迪財報

此外，比亞迪第三季新能源車銷量 (含純電與插混) 達 115 萬輛，較去年同期減少 1.8%，為 2020 年以來首次單季銷量下滑；另就 9 月單月而言，為 18 個月來首次較去年同期下滑。反觀中國國內主要競爭對手表現亮眼，吉利 (00175-HK) 及長安汽車 (000625-CN) 第三季銷量分別大增 96% 與 84%，搶占更多市占。

根據中國汽車工業協會數據，比亞迪 9 月國內市占率降至 14%，低於一年前的 18%，並於今年 9 月失去中國最暢銷車企寶座，退居上汽之後。在中國政府呼籲終止惡性價格競爭下，業者仍難以停止調價求量。比亞迪 9 月再度對部分車款如秦 PLUS 推出降價，以守住國內約八成的銷售占比，但也加劇獲利承壓。

分析認為，比亞迪近期銷售疲態部分因「去庫存」策略所致。花旗指出，為迎接 2026 年款新車上市，比亞迪正加速降低庫存，使成本結構更具彈性。

若 2026 年首季出口車型占比大幅提升，「去庫存後的比亞迪」仍有機會重新獲得市場青睞。第三季海外銷量年增達 160%，歐洲及拉美需求強勁。

面對日益激烈的技術競爭與品牌升級趨勢，比亞迪持續擴大研發投入，並將在明年加速推出高端車型，包括仰望與方程豹品牌，以提高利潤率、改善產品結構。此外，比亞迪也將在日本移動展推出專為當地市場設計的迷你電動車，進一步強攻海外。