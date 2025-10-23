鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-23 21:46

美股主要指數周四 (23 日) 小幅走高，由於油價暴漲再度引發市場對通膨升溫的擔憂，美國公債殖利率走高，主要指數漲勢受抑。布蘭特原油勁揚逾 5%，主因美國宣布制裁俄羅斯主要石油企業，恐衝擊全球供應。特斯拉與 IBM 財報不如預期拖累投資情緒，而美中貿易緊張升溫亦令市場觀望，投資人正等待本周美國通膨數據出爐。

〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.2%。

美國股市期指周四下滑，企業財報表現分歧，加上貿易緊張情勢再起，市場氣氛轉趨謹慎。與此同時，油價大漲超過 5%，主因美國對俄羅斯主要能源企業祭出新制裁，衝擊全球供應預期。

財報喜憂參半 投資情緒降溫

分析指出，本季財報整體仍偏正向，但地緣與貿易風險令市場保持觀望。川普政府表示，正考慮對中國的軟體出口實施新限制，可能使美中貿易緊張再度升級。投資人同時關注本周五 (24 日) 公布的 9 月通膨數據，此為政府關門結束後首度更新的經濟報告。

Pictet Asset Management 策略師 Arun Sai 表示：「目前只是漲勢的健康修正，並無證據顯示美國經濟或市場基本面出現問題。」他指出，人工智慧 (AI) 相關產業與銀行類股財報仍表現強勁，顯示美股後市仍具延伸空間。

制裁推升油價 貿易與通膨風險並存

布蘭特原油周四大漲逾 5%，突破每桶 65 美元，創四個月來最大漲幅。美國宣布將俄羅斯兩大國營石油公司 Rosneft 與 Lukoil 列入制裁名單，歐盟隨後也對俄能源基礎設施祭出新制裁。印度煉油商表示，這項措施恐中斷俄油供應，導致貿易流向重整。

歐洲股市表現相對穩健，歐洲 Stoxx 600 指數小幅上漲，能源類股漲逾 2%。芬蘭通訊設備商諾基亞 (Nokia) 因 AI 與雲端需求帶動第三季獲利大增、股價飆升 10%；Gucci 母公司開雲集團 (Kering) 也因銷售優於預期大漲。反之，法國軟體商 Dassault Systemes 與瑞典博弈業者 Evolution 因業績不如預期而重挫。

St James Place 投資專家 Nina Stanojevic 表示：「市場原先擔心貿易關稅會波及企業財報，但目前數據顯示影響有限，投資人情緒已逐步恢復。」

截至台北時間周四（23 日）22 時許：

焦點個股：

意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 10.16%，至每股 26.16 美元

歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四預估，今年營收將較去年下滑，顯示汽車與工業用晶片需求回溫速度不如預期，拖累每股盤前 ADR 重挫逾 9%。該公司預估第四季 (本季) 營收約為 32.8 億美元，略低於市場預期的 33.4 億美元；全年營收將降至約 117.5 億美元，遠低於 2024 年的 132.7 億美元。意法半導體指出，汽車及工業客戶仍在消化疫情期間累積的庫存，導致新訂單遲遲未見回升。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 5.05%，至每股 416.80 美元

特斯拉日前公布 2025 會計年度第三季財報，營收成長 12%，終結連續兩季下滑，但獲利未達市場預期，導致股票走低。總營收自去年同期的 251.8 億美元增加至 281 億美元。汽車業務營收年增 6%，達到 212 億美元。然而，淨利下滑 37%，至 13.7 億美元，或每股 39 美分，低於去年同期的 21.7 億美元，或每股 62 美分。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價下跌 2.05%，至每股 26.30 美元

莫德納 (Moderna) 盤前跌逾 4%。在消息面上，該公司日前宣布，由於其鉅細胞病毒 (CMV) 疫苗候選產品 mRNA-1647 在第三期臨床試驗中未能達到主要療效終點，該公司將終止該產品用於先天性 CMV 的開發。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

根據財經網站 Investopedia，預測人士稱，由於關稅推高了物價，美國 9 月通膨年率可能升至 17 個月來的新高。《華爾街日報》對經濟學家進行的一項調查顯示，定於本周五發布的 CPI 報告可能會顯示，整體物價年率上漲 3.1%。