鉅亨網新聞中心 2025-12-31 17:10

隨著 2026 年到來，美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）將迎來例行性的投票成員輪換，加上高層人事可能出現變動，市場開始重新評估未來利率政策的走向。儘管整體調整幅度有限，但決策結構的細微變化，仍可能影響市場對降息時點與速度的預期。

依照輪值制度，2026 年初將有 4 位地區聯邦準備銀行行長退出 FOMC 投票席位，包括波士頓、芝加哥、聖路易斯與堪薩斯城聯準銀行行長。整體而言，這批即將離場的成員立場偏向鷹派，對進一步降息態度審慎，普遍認為通膨壓力尚未完全解除，貨幣政策仍需維持一定程度的限制性。

FOMC 投票成員 誰離場，誰登場？

接替上任的 4 位新投票成員，分別來自費城、克里夫蘭、達拉斯與明尼阿波利斯聯準銀行，立場呈現更為平衡的結構。其中，部分成員更關注勞動市場降溫與經濟成長風險，認為關稅或供給衝擊帶來的通膨壓力屬於一次性影響，對預防性降息抱持較開放態度；但也有成員提醒，核心通膨仍具黏性，過早或過快降息，可能導致政策轉向過於寬鬆。

整體來看，FOMC 的投票結構在 2026 年將略微向中性甚至偏鴿方向移動，但實際政策仍將高度依賴通膨與就業數據的變化，而非單純由人事輪換主導。

相較於投票成員的例行調整，聯準會高層的人事變化，對市場帶來的不確定性更高。現任主席鮑爾的第二個任期將於 2026 年 5 月屆滿，為白宮提名新主席創造空間。市場普遍預期，若新任主席立場更偏向寬鬆，將可能改變聯準會整體政策節奏。

此外，部分理事席位也將出現空缺。現任理事中，曾多次支持大幅降息的成員任期即將結束，其繼任者立場備受關注。若新任理事與新主席同樣偏向鴿派，理事會內部對加快降息的支持力道，可能進一步增強，即便部分地區聯準銀行仍主張謹慎行事。

在政策前景方面，市場預期聯準會於 2026 年初可能暫時按兵不動，以觀察通膨回落是否具備持續性，以及就業市場是否進一步走弱。不過，若經濟數據顯示成長明顯降溫，且新領導團隊上任後立場轉趨寬鬆，年中之後的降息節奏，仍存在加速空間。