鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 18:00

‌



滙豐銀行 (HSBC-US) 最新分析指出，OpenAI 新推具代理功能的 ChatGPT Atlas 瀏覽器雖被視為谷歌 Chrome 的競爭對手，但其核心功能並非獨樹一幟，且 Chrome 上月已展示類似能力。滙豐維持對 Google 母公司 Alphabet 的「買入」評級，目標價鎖定 285 美元。

滙豐：ChatGPT Atlas瀏覽器對谷歌構不成威脅 維持Alphabet「買進」評等（圖：Shutterstock）

分析師表示，Atlas 的三大亮點在於始終可用的聊天互動、根據使用而加深的使用者理解 (瀏覽器記憶) 及代理執行任務的能力，如訂餐廳、編輯郵件文件，但這些功能與 Chrome 的 Gemini 服務高度重疊。

‌



Atlas 能搜尋瀏覽歷史、總結網頁、編輯文檔，而 Gemini 同樣支援類似操作。有分析師指出，直播中 Atlas 代理訂購食譜食材的展示令人印象深刻，但谷歌上月已說明 Gemini 具備同類功能。

值得注意的是，Gemini 雖比 ChatGPT 慢四個月推出，卻迅速搶佔市場，過去一年生成式 AI 市佔率近乎翻倍，OpenAI 則下滑。

分析師推測，這次 Atlas 發布有望引發外界對谷歌 DeepMind「水手計畫」落地時間的關注。儘管 Atlas 被視為 Chrome 直接對手，但目前 ChatGPT 用戶約 8 億，Chrome 用戶近 30 億，規模差距顯著。

展望未來，滙豐分析師認為，谷歌可憑藉現有技術將用戶留存於 Chrome，爭奪搜尋市場市佔率。

Alphabet 將於下周三 (29 日) 發布財報，市場料將聚焦其競爭瀏覽器進展，但滙豐強調，靠著 DeepMind 團隊與雄厚資金，Alphabet 具備應對衝擊的能力。