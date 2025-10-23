鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 21:00

《彭博》周四 (23 日) 報導，美國公債連三日走高後回檔，殖利率上升，主因油價大漲再度引發市場對通膨升溫的疑慮。投資人正關注本週即將公布的美國通膨數據，以研判聯準會 (Fed) 後續的降息步調。

油價飆升！美債止漲回跌 通膨再成市場焦點(圖：REUTERS/TPG)

10 年期公債殖利率本周三上揚 4 個基點至 3.99%，2 年期殖利率則升 2 個基點，顯示市場對貨幣政策前景的敏感反應。與此同時，布蘭特原油價格大漲逾 5%，創下四個月來最大單日漲幅，主因美國宣布對俄羅斯最大石油生產商實施制裁，試圖加速結束俄烏戰爭。

油價上揚推動市場通膨預期上升。美國 10 年期盈虧平衡通膨率 (Breakeven Inflation Rate) 自本周一觸及四個月低點後回升，目前顯示未來十年平均通膨預期為 2.31%，為近一周新高。

貨幣市場交易顯示，投資人幾乎完全押注聯準會將在今年底前降息兩次，每次 1 碼 (25 個基點)，並在 2026 年底前再降三次。

《彭博》策略師指出，能源價格波動在經濟數據發布延遲期間對市場的影響可能更為顯著。Macro Squawk 策略師庫柏 (Conor Cooper) 表示：「當油價上漲時，美債通常面臨下行壓力，因為能源成本上升帶來通膨推力。這波油價反彈的影響可能更大，因為投資人在缺乏經濟數據的情況下，必須更依賴能源市場動態做決策。」

美國通膨數據將於周五 (24 日) 公布，這將是政府關門結束後，首份能夠完整反映經濟狀況的重要報告。根據《彭博》調查，9 月整體消費者物價指數 (CPI) 預估將上升 0.4%，核心 CPI(排除能源與食品)預期上升 0.3%。