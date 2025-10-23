避險基金規模飆至5兆美元 創18年來最大資金流入
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周四 (23 日) 報導，全球避險基金 (Hedge Fund) 產業資產規模在今年第三季攀升至 5 兆美元的歷史新高，受惠於投資報酬與資金流入雙重推動，創下 2007 年金融海嘯前以來最大單季淨流入紀錄。
根據研究機構 Hedge Fund Research(HFR) 最新數據，7 月至 9 月期間，避險基金吸引淨流入資金約 340 億美元，是金融危機爆發前以來最大單季增幅。同期整體報酬率平均達 5.4%，其中股票策略與宏觀策略基金表現最為突出。
分析指出，投資人近期轉向尋求與傳統市場走勢「低相關」的資產，以應對由地緣政治緊張與美國總統川普政策變化引發的市場震盪。避險基金受惠於美股上揚，以及關稅政策導致的債市與匯市波動。
Man Group 投資長辛格頓 (Adam Singleton) 在倫敦舉行的《彭博》避險基金論壇上表示：「投資人正在尋找能分散風險的資產，不被經濟環境的情緒起伏左右，並在無論市場好壞的情況下都能創造超額報酬。」
HFR 指出，行業內的大型基金仍吸走大部分新資金，幾乎所有淨流入都流向資產規模逾 50 億美元的管理公司。
此外，加密貨幣相關的避險基金在第三季也寫下雙位數報酬，成功從年初的虧損中反彈，推升今年以來累積報酬率至 6.7%。HFR 表示，推動此波增長的因素包括加速的併購活動、加密投資回溫、地緣風險下降、降息預期升溫，以及人工智慧 (AI) 基礎設施投資激增。
分析人士指出，AI 熱潮與新興資產的成長機會，使投資人重新評估「另類投資」的角色，而避險基金產業正重返全球金融市場的資金核心。
