鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 20:30

根據《彭博》周四 (23 日) 報導，全球避險基金 (Hedge Fund) 產業資產規模在今年第三季攀升至 5 兆美元的歷史新高，受惠於投資報酬與資金流入雙重推動，創下 2007 年金融海嘯前以來最大單季淨流入紀錄。

避險基金規模飆至5兆美元 創18年來最大資金流入(圖:Reuters/TPG)

根據研究機構 Hedge Fund Research(HFR) 最新數據，7 月至 9 月期間，避險基金吸引淨流入資金約 340 億美元，是金融危機爆發前以來最大單季增幅。同期整體報酬率平均達 5.4%，其中股票策略與宏觀策略基金表現最為突出。

分析指出，投資人近期轉向尋求與傳統市場走勢「低相關」的資產，以應對由地緣政治緊張與美國總統川普政策變化引發的市場震盪。避險基金受惠於美股上揚，以及關稅政策導致的債市與匯市波動。

Man Group 投資長辛格頓 (Adam Singleton) 在倫敦舉行的《彭博》避險基金論壇上表示：「投資人正在尋找能分散風險的資產，不被經濟環境的情緒起伏左右，並在無論市場好壞的情況下都能創造超額報酬。」

HFR 指出，行業內的大型基金仍吸走大部分新資金，幾乎所有淨流入都流向資產規模逾 50 億美元的管理公司。