川普政府入股傳聞甚囂塵上 量子股全面飆漲
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ) 日前引述消息人士報導，川普政府正與多家量子運算公司洽談，計畫透過聯邦補助換取商務部持股，進一步擴大政府在戰略科技產業的影響力。消息傳開後，多家量子概念股周四 (23 日) 盤中飆漲。
擬入股 IonQ、Rigetti 與 D-Wave 量子股應聲大漲
報導指出，相關洽談對象包括 IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum 等美國量子運算公司，另有 Quantum Computing Inc. 與 Atom Computing 等企業正考慮採取類似模式。根據消息人士說法，每家公司最低可獲得 1,000 萬美元的聯邦資金，但條件是政府可透過商務部取得股權。
截稿前，量子運算板塊股價齊揚：IonQ(IONQ-US) 飆升 11%、D-Wave(QBTS-US) 上漲 19%、Rigetti(RGTI-US) 勁揚 12%、Quantum Computing(QUBT-US) 上漲 9%、Arqit Quantum(ARQQ-US) 漲幅近 9%。
報導指出，這項計畫與川普政府近來的「戰略入股」政策一致——即政府在國家安全關鍵產業中取得股份，以確保技術主導權與供應鏈安全。
此前，美國國防部已投資 4 億美元入股稀土生產商 MP Materials(MP-US)，取得約 15% 股份；一個月後，美國政府又收購英特爾 (INTC-US) 約 10% 股權，作為唯一在美國本土生產高階 AI 晶片的半導體公司，顯示華府正逐步建立國家級產業布局。
華府干預色彩漸濃 川普稱「政府應分享企業成功」
報導指出，美國政府對民營企業進行股權投資的作法在近代相當罕見，顯示政策思維正從市場自由化轉向「策略性干預」。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前接受《CNBC》專訪時表示，政府不會入股「非戰略性產業」，但對具國安與技術重要性的企業，將審慎考慮以股權形式支持。
川普與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 皆主張，在政府補助推動企業成長的情況下，「政府也應從企業成功中受益」。分析人士指出，量子運算的入股計畫不僅延續美國對稀土與半導體的戰略布局，也反映華府在科技競賽上對中國的強化圍堵。
量子運算被視為下一個攸關經濟與國安的關鍵技術，能以量子力學原理進行極高速運算，解決傳統超級電腦無法處理的問題。專家認為，該技術未來將在醫療、金融與材料科學等領域帶來革命性突破，同時若落入敵對國手中，可能帶來重大的資安風險。
根據摩根士丹利 (MS-US) 估計，今年主要科技公司包括 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 與 CoreWeave(CRWV-US) 等，預計將在 AI 與量子基礎設施上投資高達 4,000 億美元，顯示這場科技競賽的資本規模與戰略意涵正迅速升溫。
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走高、美債殖利率攀升 投資人靜待通膨數據
- 延遲出貨拖累財測！美超微下修Q1營收至50億美元 盤中股價挫逾7%
- 油價飆升！美債止漲回跌 通膨再成市場焦點
- 避險基金規模飆至5兆美元 創18年來最大資金流入
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇