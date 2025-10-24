鉅亨網編譯段智恆 2025-10-24 00:00

《華爾街日報》(WSJ) 日前引述消息人士報導，川普政府正與多家量子運算公司洽談，計畫透過聯邦補助換取商務部持股，進一步擴大政府在戰略科技產業的影響力。消息傳開後，多家量子概念股周四 (23 日) 盤中飆漲。

川普政府入股傳聞甚囂塵上 量子股全面飆漲

擬入股 IonQ、Rigetti 與 D-Wave 量子股應聲大漲

報導指出，相關洽談對象包括 IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum 等美國量子運算公司，另有 Quantum Computing Inc. 與 Atom Computing 等企業正考慮採取類似模式。根據消息人士說法，每家公司最低可獲得 1,000 萬美元的聯邦資金，但條件是政府可透過商務部取得股權。

報導指出，這項計畫與川普政府近來的「戰略入股」政策一致——即政府在國家安全關鍵產業中取得股份，以確保技術主導權與供應鏈安全。

此前，美國國防部已投資 4 億美元入股稀土生產商 MP Materials(MP-US)，取得約 15% 股份；一個月後，美國政府又收購英特爾 (INTC-US) 約 10% 股權，作為唯一在美國本土生產高階 AI 晶片的半導體公司，顯示華府正逐步建立國家級產業布局。

華府干預色彩漸濃 川普稱「政府應分享企業成功」

報導指出，美國政府對民營企業進行股權投資的作法在近代相當罕見，顯示政策思維正從市場自由化轉向「策略性干預」。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前接受《CNBC》專訪時表示，政府不會入股「非戰略性產業」，但對具國安與技術重要性的企業，將審慎考慮以股權形式支持。

川普與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 皆主張，在政府補助推動企業成長的情況下，「政府也應從企業成功中受益」。分析人士指出，量子運算的入股計畫不僅延續美國對稀土與半導體的戰略布局，也反映華府在科技競賽上對中國的強化圍堵。