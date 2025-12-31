鉅亨網新聞中心 2025-12-31 18:26

據稱，中國科技公司已訂購超過 200 萬顆 H200 晶片，預計將於 2026 年交付，但輝達目前僅有 70 萬顆庫存。目前輝達向台積電追加訂購的具體數量尚不清楚。其他消息人士稱，預計追加晶片的生產工作，將於 2026 年第二季開始。H200 晶片屬於輝達 Hopper 架構的一部分，採用台積電的 4 奈米製程。

對中國企業來說，H200 不僅性能遠超前代的 H20 模組，且價格策略極具吸引力。此前消息指出，H200 的價格約為每顆 27,000 美元。雖然八晶片模組預計價格約為 150 萬元人民幣，略高於先前已下架的 H20 模組 (約 120 萬元人民幣)，但由於 H200 的性能表現大約是 H20 的六倍，中國網路公司認為此定價相當有吸引力。

此外，此價格相較於超過 175 萬人民幣的同類產品，還提供了約 15% 的折扣。

其中，字節跳動的計畫尤其引人注目，據報導，若中國政府允許 H200 銷售，字節跳動計畫在 2026 年斥資超過 1,000 億人民幣用於採購輝達晶片。

另外，輝達在擴大 H200 產能的同時，也正同步推進 Blackwell 及即將推出的 Rubin 等新世代架構。這一舉動引發了業界對全球 AI 晶片供應可能進一步吃緊的擔憂。