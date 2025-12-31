鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (31) 日迎來 2025 年封關日，觀察電子五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 與仁寶 (2324-TW) 表現，今年僅有緯創走揚，全年漲 45.4%，旗下緯穎 (6669-TW) 表現更為亮麗，全年大漲 72.5%，其他皆下跌，電子五哥呈現一漲四跌。
今年電子五哥中，僅有緯創年線收紅，從 103.5 元漲至 150.5 元，全年漲幅 45.4%。旗下緯穎 (6669-TW) 今年漲勢更為強勁，大漲 72.5%，股價一路從 2600 元漲至 4485 元，排名千金股第二，市值增加 3431.6 億元，封關日市值為為 8334.92 億元。
廣達今年跌 4.6%，從 285 元跌至 272 元，封關日市值 1.05 兆元，較 2024 年減少，在台股破兆市值公司中排名第八。
英業達、和碩及仁寶年線同樣收黑，且跌幅較為沈重，皆跌逾 10%，英業達全年跌 14.7%，和碩跌 25.3%，仁寶則跌 18.8%。
散熱類股同樣受惠 AI 伺服器帶旺，相較於電子五哥，今年表現更為亮眼，散熱雙雄奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW) 雙雙站上千金，奇鋐從 623 元一路漲至 1510 元，全年大漲 1.42 倍，排名千金股第 18，雙鴻則從 669 元漲至 1010 元，全年漲 50.1%，排名千金股第 26。
另外，健策 (3653-TW) 則漲 80%，排名千金股第七，建準 (2421-TW) 全年也漲 64.3%，表現亮眼。
下一篇