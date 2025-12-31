鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-31 16:19

今年電子五哥中，僅有緯創年線收紅，從 103.5 元漲至 150.5 元，全年漲幅 45.4%。旗下緯穎 (6669-TW) 今年漲勢更為強勁，大漲 72.5%，股價一路從 2600 元漲至 4485 元，排名千金股第二，市值增加 3431.6 億元，封關日市值為為 8334.92 億元。

廣達今年跌 4.6%，從 285 元跌至 272 元，封關日市值 1.05 兆元，較 2024 年減少，在台股破兆市值公司中排名第八。

英業達、和碩及仁寶年線同樣收黑，且跌幅較為沈重，皆跌逾 10%，英業達全年跌 14.7%，和碩跌 25.3%，仁寶則跌 18.8%。